Россия поднимает обломки американского дрона MQ-9 Reaper с помощью доисторического судна

США утопили беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море после того, как его повредил российский истребитель Су-27. Русские решили поднимать дрон с помощью старого судна.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли информировал, что дрон очень глубоко в Черном море поэтому США не уверены, что смогут его поднять. В России же решили заняться поднятием дрона.

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Судно, поднимающее обломки дрона, 1913 года выпуска

Как пишет украинский журналист Денис Казанский, Россия поднимает обломки американского дрона Reaper со дна Черного моря спасательным судном "Коммуна" 1913 года выпуска.

Журналист иронизирует, что гаубицы 1950-х годов на вооружении русской армии еще не предел. "Скоро утащат на фронт и то, что от царя-батюшки осталось", – добавил Казанский.

Что известно об инциденте с MQ-9 Reaper в Черном море

Инцидент между американским БпЛА и российским Су-27 произошел 14 марта. Минобороны США показало видео сбития дрона, на котором зафиксировано, как российский Су-27 приближается к дрону и сбрасывает топливо.

Во время повторной попытки он пролетел максимально близко к дрону, после чего одна из лопастей винта MQ-9 Reaper получила повреждение. США решили потопить дрон из-за повреждений.

Военные эксперты отмечают, что потерянный MQ-9 Reaper находился у главной базы России в оккупированном Крыму. БпЛА мог вести оптическую разведку благодаря камерам.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия нашла в Черном море обломки дрона. В Вашингтоне заявили, что сделали невозможным россиянам получить разведданные из остатков этого беспилотника.

Судно "Коммуна" по состоянию на 2023 год находится в составе Черноморского флота. Это старейшее судно ВМФ России, и самое старое в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания.В 2022 году судно было отправлено на поиск флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва", затонувшего 14 апреля 2022 года в результате ракетного удара двумя крылатыми противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун".