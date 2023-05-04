Пригожин истерит не просто так, – Самусь о возможном противодействии России контрнаступления ВСУ

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибегнул к прямым угрозам минобороны России. Он угрожает вывести вагнеровцев из Бахмута, если их не обеспечат достаточным количеством оружия.

Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь объяснил алармические заявления Пригожина тем, что ему и всему военному руководству России нужно во что бы то ни стало выполнить политическое требование Владимира Путина. Об этом Самусь рассказал 24 Каналу.

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В России управляет один человек

Он отметил, что в России сформировался особый подход к управлению не только войсками, а государством вообще.

На самом деле там сейчас правит один человек – Владимир Путин. Он управляет и так называемой СВО, и экономикой, и энергетикой. Он также принимает окончательное решение об уничтожении украинской инфраструктуры,

– отметил он.

Вся неадекватность принятых решений объясняется тем, что в России есть тоталитарный, диктаторский режим, в котором нет дискуссии. Все решения принимаются приближенным к диктатору кругом лиц. И эти решения часто неадаптированы к ситуации.

И поэтому, когда сейчас возникает вопрос, как Россия будет противодействовать контрнаступлению украинских сил, то у них главная проблема не в обороне. Их главная проблема – взять до 9 мая Бахмут,

– уверен собеседник.

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Позволили подготовить необходимые силы

Самусь заметил, что Пригожин истерит не просто так, ведь он обязался взять Бахмут, но в результате этого не выполнил.

Россияне сейчас все резервы бросают в Бахмут, чтобы его захватить до этой даты и выполнить политическое требование Путина,

– подчеркнул он.

Военный эксперт рассказал, что фронт между Россией и Украиной – около 2 тысяч километров. Украинской армии удалось превратить оборону с 2 тысяч километров в несколько участков фронта в Кременной, Марьинке, Авдеевке, Бахмуте и Угледаре с общей суммой в несколько десятков километров. Россия на этих направлениях сконцентрировала и положила огромные ресурсы.

"Украинские воины выдержали бешеные атаки врага благодаря своему героизму и профессионализму. И позволили подготовить необходимые силы для проведения активных наступательных действий в течение весенне-летней кампании", – подчеркнул Михаил Самусь.

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