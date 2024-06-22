США таки установили ограничения на удары ВСУ по территории России, – WP

Соединенные Штаты установили ограничения для атак Украины по территории России. Они касаются дальности атак и определенных объектов на территории врага.

Данные об этом иностранному изданию объяснили украинские чиновники. Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказывал, что разрешение украинских партнеров использовать свое оружие по территории России повлияло на ведение боевых действий оккупантов.

Заметьте Пентагон отрицает: CNN говорит, что США расширили соглашение с Украиной относительно атак по России

Какие ограничения имеет Украина по атакам на Россию

Двое неназванных чиновников рассказали изданию, что Соединенные Штаты запретили Украине:

вести огонь на расстоянии в более 100 километров, или примерно 62 мили, от границы;

наносить удары по ключевым аэродромам России. Хоть на этих аэродромах Кремль размещает самолеты, которые сбрасывают на Украину авиабомбы.

Издание объясняет, что журналисты говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права публично говорить об этом.

Однако американские официальные лица эти факты отрицают. Они объясняют, что утверждения украинской стороны о менее чем 100 километров – ошибочны.

США согласились позволить Украине вести огонь из предоставленного США оружия по России через то место, где российские войска пытаются захватить украинскую территорию. Это не касается географии или определенного радиуса, но если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории по Украине, Киев имеет возможность нанести удар по силам, которые наносят удар из-за рубежа,

– заверил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.