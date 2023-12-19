Инициатива будет на нашей стороне: Черник сказал, что изменит ход войны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте не является патовой. Хотя, по всей видимости, ситуация остается сложной. Есть фактор, который может предоставить Украине наибольшее преимущество на поле боя.

Вооруженные Силы Украины показали хорошие результаты во время контрнаступления этого года. Лучше они могли бы быть при наличии у Украины больше ресурсов. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник.

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Что может изменить ход войны

Валерий Залужный не стал комментировать вопрос о подготовке к контрнаступлению в 2024 году. При этом Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что ситуация на поле боя не является патовой.

"Я тоже не считаю ситуацию патовой. На мой взгляд, мы находимся в классическом огневом равновесии. Кстати, мы и прошлой зимой были в такой фазе", – подчеркнул Петр Черник.

Помочь Украине окончательно перенять инициативу может оружие. Собственно, много оружия.

Я не сомневаюсь, что нам помогут три вида оружия, которые будут взаимосвязаны. Дальнобойные ракеты в достаточном количестве, F-16 со всей нагрузкой, а это 105 показателей, очень качественные окопные и не только средства РЭБ,

– объяснил Черник.

В качестве усиления, работать должны и массированные дальнобойные удары вглубь территории России. В первую очередь по железной дороге, ведь 90% всего, что доставляют на фронт, идет именно таким путем.

Если эти факторы объединились, то ход войны мог бы существенно ускориться.

Контрнаступление ВСУ показало чрезвычайные результаты

Стоит также добавить, что неправильным является утверждение, что контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось. Так может выглядеть в контексте освобождения больших территорий, как это было во время Харьковской или Херсонской операции 2022 года.

Однако следует понимать, что контрнаступление – это не только об освобождении территорий. Так, с мая по сентябрь включительно ВСУ уничтожили более 3600 орудий противника – фактически это более 50 артиллерийских бригад.

С мая по ноябрь истреблено более 100 тысяч оккупантов. В ноябре – абсолютный рекорд: 28850 личного состава, что вдвое больше потерь СССР во время войны в Афганистане,

– заметил Черник.

В частности, военный эксперт привел выражение Гельмута фон Мюкке – немецкого военного деятеля: "Нужно сначала разгромить армию, а территории вернутся сами". В этом смысле армия Украины, значительно меньше с меньшим количеством оружия, постепенно истребляет российскую.

"Мы выигрываем качеством. Мы показали невероятный результат", – подытожил Черник.

Залужный сделал ряд важных заявлений о войне: что известно