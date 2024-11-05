Об этом в эксклюзивном разговоре 24 Каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Он также объяснил, какую стратегию для себя выбрал Запад и что по-настоящему может гарантировать безопасность Украине рядом с Россией.

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Войска КНДР в войне против Украины – несколько уроков для мира

Северокорейские спецназовцы продвигаются ближе к границе с Украиной, сообщают в Пентагоне. Тем временем Северная Корея запустила еще одну межконтинентальную баллистическую ракету. Приближается ли мир к глобальному конфликту, как никогда раньше?

Я не уверен, что это приближает мир к войне, но из этого можно вынести много-много уроков.

Во-первых, у президента Владимира Путина явно проблемы с живой силой. Он явно хочет избежать очередного раунда мобилизации. Он использовал наемников, военных преступников и пленных. Теперь он пытается привлечь к боевым действиям северокорейских военных. Это все свидетельствует о том, что сейчас все идет не так, как хотят россияне.

Есть одна важная вещь относительно этого спецназа и возможных сообщений о 12 тысячах северокорейских бойцов. У них нет боевого опыта. У них будет серьезная языковая проблема.

Уже есть сообщения о том, что российские солдаты не знают, что с ними делать. Большая опасность в том, что их просто используют как пушечное мясо, что они жертвуют своей жизнью.

Я думаю, что больше беспокоит то, добровольно или принудительно их туда отправили. А в Северной Корее сообщают, что их семьи собирают вместе в одном месте, чтобы иметь гарантию, что они вернутся домой или умрут. Другими словами, чтобы они не пытались сбежать и искать убежище, находясь за пределами Северной Кореи.

Поэтому это довольно сложная ситуация. Также будет интересно, используются ли они на передовой в Украине, или сейчас они сосредоточены на вытеснении украинских сил из Курской области.

С чем могут столкнуться северокорейские войска в Украине?

Я думаю, что, с военной точки зрения Запада, Россия просто ведет жесткую войну на истощение. Вполне легко они готовы потерять тысячи и тысячи солдат. Отчеты свидетельствуют о тысячах жертв ежедневно. Однако они не останавливаются.

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Проблема с таким подходом России заключается в том, что им нужно в много-много солдат. Еще 12 тысяч солдат из Северной Кореи как раз и помогают этому. Поэтому я подозреваю, что они, вероятно, встретят свою смерть на поле боя в Украине.

Думаю, большее беспокойство вызывает то, что вы говорили о последствиях для глобальной безопасности, ведь Северная Корея была изолированной международным сообществом. Санкции мешают ей процветать. Однако, конечно, России отчаянно нужны боеприпасы и люди, а Северной Корее отчаянно нужны деньги и технологии.

Похоже, что Россия платит большие деньги и предоставляет технологии Северной Корее. Это поддерживает Северную Корею. Это может еще больше усложнить и сделать жизнь более нестабильной для международного сообщества.

Как вы можете оценить качество тех северокорейских войск, которые развернуты в России и Украине? Что вы думаете об их боеготовности?

Одна из проблем заключается в том, что Северная Корея не имела боевого опыта, и мы можем лишь догадываться, какую военную подготовку они получают.

Однако самой большой проблемой, конечно, является коммуникация. Мой собственный опыт многих десятилетий конфликта свидетельствует, что для солдат все дело в моральном духе.

Речь идет не только о ношении оружия. Это также ваша мотивация к борьбе. И если вы не понимаете приказов, которые вам дают, если вы там против своего желания, то у вас не будет хорошей мотивации к борьбе. Северная Корея не имеет мотивации поддерживать Россию.

Единственная мотивация – это политическое руководство, а очень сложно отдать приказ кому-то до смерти служить в другой стране. Поэтому не совсем понятно, как это будет работать.

Если это просто для того, чтобы бросить больше тел под украинские пулеметы, то они не прослужат очень долго. Однако сегодня, в войне на истощение, цифры что-то значат и дополнительные 12 тысяч солдат будут чуть большей головной болью для украинских сил.

Поможет ли Путину еще большее количество войск из Северной Кореи

По вашему мнению, сколько солдат из КНДР нужно России, чтобы кардинально изменить ход этой войны? Чувствуете ли вы, что Ким Чен Ын готов выделить еще больше пушечного мяса на военные усилия России?

Я думаю, что этот вопрос заключается в другом. У меня до сих пор есть много контактов в военных организациях и научных кругах, и почти все они считают, что ни Украина, ни Россия не имеют достаточных ресурсов для осуществления любой формы прорыва.

Так что это немного похоже на дыры в дамбе. Их может быть много, но упадет ли дамба? Разрушится ли украинская оборонительная линия? И ответ, похоже, отрицательный.

Чтобы это изменило с российской точки зрения, что им нужно будет сделать? Сейчас одна из вещей, которую им (россиянам – 24 Канал) нужно сделать, – это гораздо больше солдат, но сами по себе солдаты не решат проблему. И им также нужно гораздо больше танков.

Россияне, по всем оценкам, потеряли более трех тысяч своих самых современных боевых танков. У них есть резервы, но это старые танки времен Второй мировой войны, которые все еще ездят по полю боя. Однако на самом деле не обеспечивают особой защиты и не очень эффективны при стрельбе.

Следовательно, современная война – это не только солдаты на местах. Поэтому Северная Корея, если не начнет предоставлять другие виды вооружений, такие как танки и ракеты, я думаю, очень маловероятно, что значительно повлияет на ситуацию.

Однако Северная Корея, несомненно, хочет помогать России, чтобы в обмен получить помощь для своих собственных программ, не в последнюю очередь ядерных программ и программ баллистических ракет.

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Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, настаивает на развертывании в Украине, чтобы начать кампанию психологической войны против своих бывших коллег в северокорейской армии. Что это значит?

Я никогда не хочу комментировать подобные истории, ведь мы не очень много знаем о них. Сейчас мы живем в мире, где социальные сети переполнены историями, немногие из которых являются правдой. Как военный аналитик, я стараюсь работать на фактах, а не на конспирологических теориях.

Я думаю, что это интересная история. В Северной Корее, несомненно, очень много людей, которые хотят сбежать. Однако независимо от того, поедут ли они в Украину, или изменят ситуацию, я думаю, что это не та история, которая имеет большую ценность, чтобы комментировать ее.

Будет ли ответ на эскалацию от Южной Кореи

Есть определенные ожидания, что Южная Корея может ответить, предоставив Украине определенную военную помощь. Какое оружие Южная Корея могла бы предоставить Украине?

Это интересно, не так ли? Опасность заключается в том, что Южная Корея очень обеспокоена тем, что Северная Корея получает деньги и технологии от России. Это меняет баланс сил между Северной и Южной Кореей.

Что может сделать Южная Корея? Собственно, одна из вещей – это потенциальная помощь Украине оружием. Однако, откровенно говоря, есть очень ограниченные действия, которые Южная Корея может сделать.

Гораздо больше они пытаются применить политическое давление, потому что ободренная и усиленная Северная Корея, которой россияне помогают в военном плане, будет представлять реальную угрозу для Южной Кореи. Они (Южная Корея – 24 Канал) хотят сделать все возможное, чтобы это остановить.

Однако это поднимает вопрос о том, что сегодня – это борьба с Россией. Запад предоставил много оружия и поддержки Украине, но не предоставил сухопутных войск, солдат для поддержки.

Если Северная Корея активно втягивается в эту войну, то страна сейчас становится участником боевых действий. Это означает, что они являются законной целью в рамках этой войны. И это эскалирует войну довольно существенно.

Я подозреваю, что Южная Корея может быть заинтересована поднять эту перспективу, потому что таким образом международное сообщество может наказать Северную Корею за активное участие в войне против Украины.

Как положить Россию на лопатки

Ранее вы говорили о возможности бесполетной зоны в случае развертывания Северной Кореи в Украине. Рассмотрит ли Запад введение бесполетной зоны или наземных войск?

Одна из причин, почему я постоянно смотрю на то, что будет дальше, заключается в том, что если оглянуться назад на почти тысячу дней, когда Россия впервые вторглась, Украина не является членом НАТО, поэтому Запад не хотел ввязываться в прямой конфликт с Россией.

Однако за последние 2,5 года Запад предоставил противотанковое оружие, затем танки, ракеты большой дальности и истребители F-16. Постепенно Запад набрался смелости оказывать все больше поддержки. Однако пока суть не в том, чтобы предоставлять наземные войска.

Сейчас я не уверен, что западные военные на поле боя будут желанны для НАТО. Однако есть несколько европейских стран, в частности Франция, которые никогда ничего не отрицали. Поэтому момент, когда Запад будет рассматривать возможность предоставить сухопутные войска, я думаю, довольно близок.

Я не думаю, что мы уже там. Однако, прежде всего, если Запад закроет небо, у России не будет шансов. Они (россияне – 24 Канал) боролись за сохранение господства в воздухе над Украиной.

Знаете, Украина храбро боролась, но у нее не так много современных истребителей, радаров или ракет для борьбы с россиянами, которые есть у Запада.

Проблема заключается в том, что для того, чтобы ввести эту бесполетную зону, Западу придется нацелиться на радары и ракетные системы на российской территории. Это продолжит войну.

Теперь, если в Украине будет бесполетная зона, которая просто протянется на Запад Украины, другими словами, не будет никаких намеков на необходимость выводить радары или ракетные системы из России. Это может быть еще одним шагом вперед и еще одним способом помочь Украине.

Я не утверждаю, что мы (Запад – 24 Канал) уже решили, но вдруг эти разговоры стали гораздо актуальнее и начинают набирать определенную популярность, безусловно, вокруг некоторых элементов западного сообщества.

Означает ли это, что бесполетная зона над Украиной может помочь нашей стране одержать победу в войне против России?

Я уверен, если Запад решит ввести бесполетную зону над всей Украиной, это кардинально изменит правила игры в войне.

Если вы оглянетесь назад в историю, то с момента появления военно-воздушных сил было очень трудно любой из сторон одержать победу, если она не имеет контроля над воздухом.

Один очень сложный фактор, с которым столкнулась Украина, особенно на передовой, – это то, что россияне используют планирующие бомбы, авиацию. Очень трудно действовать на земле, когда у вас есть такая угроза.

Если западные военно-воздушные силы будут над Украиной, я уверен, что Россия не сможет сделать шаг вперед и ей будет очень трудно продолжать войну. Это было бы важным элементом, который дополнил бы удивительно храброе боевое сообщество Украины и мог бы вытеснить Россию.

Впрочем, думаю, что Запад пока не имеет желания это делать. Вопрос заключается в том, что если Россия продолжит двигаться вперед на полях сражений, как она это делает сейчас, удовлетворится ли Запад тем, что будет сидеть, сложа руки, если Россия победит.

Я подозреваю, что появится очень тяжелый выбор для некоторых западных политиков. Может случиться так, что такая вещь, как бесполетная зона, снова вернется на стол.

Считаете ли вы, что возможность бесполетной зоны над Украиной может сдержать Путина от развертывания еще большего количества северокорейских войск?

В военном плане Россия абсолютно не может сравниться с НАТО или Западом. Она была настолько сильно подорвана украинской обороной, что Путин знает – если Запад вмешается, он проиграет.

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Вот почему Путин бряцает оружием, угрожая Западу эскалацией и ядерным конфликтом на каждом шагу, независимо от того, начинал ли он подтягивать эти противотанковые пушки, танки или ракеты большой дальности.

Он постоянно угрожал, и это сработало. Запад был напуган, но постепенно приободрился.

А почему Путин это сделал? Потому что он знает, что это будет конец войны, если Запад примет непосредственное участие. Поэтому я ни чуть не сомневаюсь, что мощная западная бесполетная зона над всей Украиной изменит правила игры.

Проблема в том, что не видно желания Запада принимать непосредственное участие в этом конфликте.

Однако существует потенциал для создания бесполетной зоны над Западом Украины, что может ослабить некоторые беспокойства Запада, но также оказать определенную поддержку Украине.

Не считаете ли вы, что было бы целесообразнее установить бесполетную зону, а не предоставлять миллиардную помощь Украине, что сейчас никак не меняет правила игры?

Согласен, но это не мое решение. Одна из причин, почему я согласился дать интервью, почему поехал в Украину, заключалась в том, что я не ожидаю, что Украина будет довольна решениями Запада. Однако я пытаюсь объяснить вам, почему Запад идет этим путем. Западные лидеры не хотят спровоцировать мировую войну с Россией.

Если бы я был на месте украинцев, то я бы рассматривал все возможные способы, чтобы довести эту войну до конца и победить Владимира Путина. Но на данный момент перспективы предоставления сухопутных войск – это эскалация конфликта за пределы Украины, которая будет иметь значительные последствия для Запада и НАТО.

Сейчас одна из проблем – выборы в Соединенных Штатах Америки. Мы не увидим никакого политического движения со стороны США, пока не будет результатов выборов и в Белый дом не придет новая администрация.

Что изменят выборы в США

Ожидаете ли вы каких-то изменений в вопросе бесполетной зоны, предоставлении наземных войск и любых других более серьезных вариантов помощи Украине после выборов в США?

Это не о да или нет, черном или белом, а о тенденции. Я думаю, тенденция такова, что на Западе в определенной степени закончилась военная техника для обеспечения Украины.

Партнеры обеспечивают ВСУ артиллерийскими снарядами и пулями, однако это втягивает Украину в войну на истощение, а это не тот путь, которым надо вести войну, чтобы победить. Запад знает, что может помочь Украине победить, но это огромный риск. Кроме того, есть вопрос, готов ли Запад?

Что произойдет, если Владимир Путин достигнет успеха, а Запад сделает мало для того, чтобы остановить его? Приободренный Путин может решить, что хочет идти дальше. Какой месседж это пошлет президенту Китая? Какой сигнал это пошлет Ирану и другим странам, которые считают, что применение силы на самом деле может принести пользу?

Я думаю, что есть много вопросов, но новая администрация в Соединенных Штатах Америки сейчас сосредоточена только на выборах. Нам придется подождать, видимо, до нового года, прежде чем новая администрация успокоится и решит, что она хочет делать. И это также зависит от того, насколько далеко удастся зайти России.

Не забываем, что я не видел деталей Плана победы Президента Владимира Зеленского, и многие хотели бы увидеть, что в нем было. Следовательно, у украинского президента также есть некоторые идеи, но нужно работать с западными лидерами, чтобы воплотить их в жизнь.

Что произойдет, если Запад не сможет должным образом отреагировать на развертывание сил Северной Кореи в Украине и не сможет в дальнейшем сдержать переброску живой силы из КНДР в Россию?

Это сложный вопрос. Однако я не уверен, что поток северокорейских солдат будет иметь положительное долгосрочное влияние на Россию. Есть много вопросов, которые могут обернуться против Владимира Путина, поэтому я осторожно отношусь к попыткам посмотреть на сценарий, когда вместо 10 тысяч станет миллион солдат.

Я также не знаю, что говорят западные лидеры за кулисами, ведь в Великобритании только недавно провели выборы и не совсем понятно, как новое правительство относится к долгосрочным перспективам войны. Они очень поддерживают Украину и сказали, что эта поддержка будет продолжаться и в дальнейшем. Однако это финансовая и военная поддержка, а не разговор о том, как повысить уровень игры.

Есть ли способы, как мы на местах должны реагировать на изменения в войне? Я думаю, что ответы на эти вопросы появятся не раньше начала следующего года.

Мы ожидали, что Владимир Путин будет давить так сильно, как только может, до начала зимы в надежде, что новая администрация в США будет менее заинтересована в поддержке Украины, и у Кремля появится возможность провести переговоры и таким образом победить. Это вызывает глубокое беспокойство.

Издание New York Times сообщило некоторые секретные подробности о Плане победы президента Владимира Зеленского. По данным американского журналиста, Зеленский обратился к США с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk в рамках пакета неядерного сдерживания. Реальный ли это вариант? Будут ли ракеты Tomahawk полезными для Украины?

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Любое оружие должно быть реальным вариантом. Однако уже было много разговоров о предоставлении Украине ракет большей дальности. Сейчас идут разговоры о ракетах ATACMS и Storm Shadow. В частности, дебаты идут вокруг того, можно ли их использовать против целей на территории России.

Великобритания рада, что это оружие используется в рамках права вооруженных конфликтов. Соединенные Штаты чувствовали себя немного менее комфортно, особенно после того, как Украине удалось прорвать границу в Курской области России. Но, по моему мнению, здесь есть гораздо более широкий вопрос. Некоторые из этих дебатов в определенной степени являются дымовой завесой.

Украина эффективно разрабатывает собственные беспилотники дальнего радиуса действия. Об этом мало говорят, и вокруг этого есть понятная секретность, но президент Зеленский четко дал понять, что хочет разрабатывать миллион беспилотников в год благодаря собственной промышленной базе.

Хотя это звучит так, будто Украина должна сделать это сама, я уверен, что Запад уже предоставляет много элементов для этих беспилотников дальнего радиуса действия, в частности двигатели, крылья, датчики и сами боеприпасы, поэтому Украина быстро соединяет эти вещи вместе, испытывая их.

События последних нескольких недель и месяцев продемонстрировали, что Украина стала удивительно эффективной в нанесении дальнобойных ударов с применением собственного оружия. Поэтому я не сомневаюсь, что получение дополнительного оружия от Запада было бы ценным. Не забывайте, что Украина также делает удивительную работу по изобретению собственных возможностей при поддержке Запада.

Что может гарантировать Украине безопасность

Президент Зеленский уверен, что Украина должна быть членом НАТО или должна получить собственное ядерное средство для сдерживания любого вида будущей атаки со стороны России. Прав ли он прав?

Когда война закончится, начнется дискуссия о том, как гарантировать безопасность Украине. На момент распада Советского Союза Украина была третьей по величине ядерной державой.

В Будапештском меморандуме было сказано, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Россия гарантируют Украине суверенную целостность, если она откажется от своего ядерного оружия. Через 20 лет Владимир Путин аннексировал Крым, через 30 лет осуществил полномасштабное вторжение в Украину. Возникает много вопросов.

Многие украинцы, с которыми я встречался, были благодарны Западу за оказанную поддержку, но одновременно были разъярены тем, что Будапештский меморандум был не подкреплен. Где была гарантия безопасности? Как Запад вмешался, чтобы обеспечить эту безопасность?

Очень хорошо иметь подписанный лист бумаги, но как вы обеспечиваете эту безопасность, территориальную целостность, когда вполне очевидно, что Россия потратила 300 лет на ведение войны против Украины? Кремль не собирается останавливаться только потому, что западный политик заставляет его подписать бумажку. Сейчас НАТО – один из способов сделать это, но есть много других способов, например двусторонние или трехсторонние оборонные соглашения.

Вопрос о НАТО заключается не только в том, чтобы прийти и присоединиться. Альянс это клуб, для которого каждый должен сделать свой вклад. Также есть определенные основные правила, как и в случае с Европейским Союзом. Главное беспокойство заключается в том, что в конечном итоге придется договариваться о какой-то форме мира.

Если членство Украины в НАТО – это уверенность в будущем, то вполне возможно, что Владимир Путин не захочет остановить конфликт, потому что он не хотел, чтобы НАТО было у его дверей.

Я думаю, что могут быть и другие способы, с помощью которых Запад может гарантировать безопасность Украине и в ближайшей перспективе ей необязательно быть членом НАТО. Но это дело западных лидеров – выяснить, как именно это сделать. Суть в том: чтобы не произошло, суверенная целостность Украины должна быть защищена не просто подписью на листе бумаги.

Есть много сообщений о возможности переговоров между Украиной и Россией. Много идей о членстве Украины в НАТО или другие гарантии безопасности в обмен на прекращение огня. Издание Financial Times сообщило о плане Дональда Трампа положить конец войне в Украине путем замораживания конфликта, создания демилитаризованной зоны и просто прекращения там всех боевых действий. Что вы думаете об этих планах?

Это один из самых сложных вопросов, которые мне задают, потому что это вопрос к президенту Зеленскому и украинскому народу о том, как вы хотите закончить эту войну. Понятно, что это должно быть украинское решение.

Если вы посмотрите на это с чисто военной точки зрения, вы знаете, как выглядит победа Украины. Если это вытолкает Россию из Крыма и из Украины, то сейчас это крайне сложная задача.

Я общался со многими украинцами во время своего визита в Украину. Я ожидал услышать, мол, мы победим, это лишь вопрос времени. Но теперь гораздо больше ощущается цена, которую заплатила Украина.

Я уже обеспокоен тем, поможет ли победа полностью избавиться от России, удастся ли этого достичь? Конечно, это достижимо, но перспективы выглядят все более мрачно. С другой стороны, может ли Россия пойти и захватить всю Украину? Опять же, это очень маловероятно. Пока что россияне заплатили высокую цену, но они выдохлись. Теперь встает вопрос с прагматической точки зрения, продолжать ли войну?

Я заметил, что Украина мобилизует еще 160 тысяч человек. Когда я гулял по Киеву, то заметил, что на улицах не так много мужчин призывного возраста. Украина платит огромную цену за эту войну.

Есть ли перспектива, что урегулирование путем переговоров может положить конец войне? Больше всего по этому поводу меня беспокоит то, что любое решение путем переговоров, вероятнее всего, приведет к тому, что Владимир Путин аннексирует часть украинской территории.

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Это поощрило бы агрессию, и я думаю, что это посылает опасный сигнал всему миру. Но в итоге это вопрос к президенту Зеленскому. Готов ли он продолжать боевые действия?

Запад будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать. У нас не хватает оружия, однако финансовая поддержка, вероятно, продолжится. Но Украина будет платить высокую цену жизнью молодых мужчин и женщин. И пока Украина будет считать, что это цена, которую стоит заплатить, то президент Зеленский будет продолжать войну.

Что вас больше всего поразило во время поездки в Украину?

Я побывал в двух городах. Во Львове я побывал в гостях у суперлюдей. Это меня невероятно успокоило. Я два года служил в Афганистане. Мы потеряли много людей из-за ранения, ампутации ног, а Украина страдает значительно больше.

Я разговаривал с некоторыми из ваших раненых военнослужащих, для которых собрал 10 тысяч фунтов стерлингов. Перед тем, как выйти из этой приятной встречи с солдатами, я обнял их. Сейчас я делаю другие вещи, чтобы поддерживать их в долгосрочной перспективе.

Вторая часть моего визита в Украину – поездка в Киев. В Великобритании многие думали, что Киев будет таким, каким был Лондон во время блица. Я вышел на прогулку по Киеву. Это был прекрасный день, светило солнце, проходили толпы, это просто прекрасный город.

Но есть три вещи, которые удивили. Одна из которых – не так много мужчин призывного возраста. Второе – сгоревшие российские танки на Майдане Незалежности. Но самое щемящее, что оставило неизгладимый след в моей голове, это украинские флаги с именами погибших солдат, собранные на лужайке на Майдане, которые трепещет ветер. Их было не сто, не тысяча, а десятки тысяч этих флагов.

Я где-то полчаса там просто сидел. Это невероятно трогательно и сильно. Я считаю, что стойкость украинцев удивительная. Это невероятно мотивировало меня сделать свой вклад в помощь, но одновременно больно видеть ту огромную цену, которую приходится платить за агрессию Путина и вторжение в Украину.