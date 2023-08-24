Как украинские разведчики возвращались из спецоперации в Крыму: эксклюзивные кадры

Ночью 24 августа прошла операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму.

24 Канал получил в свое распоряжение эксклюзивные кадры, как наши бойцы возвращались. На кадрах можно заметить, что нашим бойцам пришлось отстреливаться от оккупантов.

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Украинских бойцов преследовал вражеский беспилотник

Судя по кадрам, украинских военных преследовал вражеский беспилотник. Наши бойцы открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Также украинской лодке пришлось маневрировать.

В итоге украинские разведчики смогли выбраться целыми и без потерь. На видео заметно в небе следы серого дыма, что может свидетельствовать о том, что наши воины ликвидировали вражескую воздушную цель.

Как украинские разведчики возвращались со спецоперации в Крыму: смотрите видео

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Главное управление разведки во взаимодействии с Военно-морским флотом 24 августа провело успешную спецоперацию в оккупированном Крыму.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил о достижении поставленных целей. В рамках операции потерь среди личного состава украинской стороны – нет.

В то же время Юсов подтвердил потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется.

Отметим, что около 5 часов утра сообщалось о взрывах возле населенных пунктов Маяк и Оленевка на мысе Тарханкут. В селе Маяк расположена база 3 радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России.

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