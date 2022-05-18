Как украинские воины уничтожили мосты возле Рубежного, чтобы остановить россиян: зрелищное видео

Украинские защитники взорвали мосты возле Рубежного Луганской области. Подрыв мостов помог остановить наступление войск агрессора на Северодонецк и Лисичанск.

Подрыв мостов помог защитить Киев

О том, что украинские защитники взорвали мосты между Рубежным и Северодонецком, было известно 15 мая. Сообщалось, что россияне захватили мосты.

К теме Защитники Украины взорвали захваченные врагом мосты между Рубежным и Северодонецком: эпическое видео

В Нацгвардии сообщили, что мосты были взорваны, чтобы остановить наступление сил оккупантов на Северодонецк и Лисичанск. Там отметили, что взорваны мосты на ключевом сообщении, которое идет из Рубежного.

Участие в операции приняли:

бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины;

спецназовцы ССО;

Служба безопасности Украины.

В нацгвардии отметили, что подрыв мостов помог защитить Киев. Кроме того, успешная операция предоставит преимущества и в обороне Северодонецка.

В пресс-службе Нацгвардии решили опубликовать видео искусной работы украинских защитников. На видео кадры, как наши бесстрашные воины устанавливали взрывчатку, отдавали приказ взорвать мосты и собственно сам взрыв.

Смотрите эффектное видео подрыва мостов возле Рубежного

Какова ситуация в Луганской области

Кстати – Арестович заявил о серьезных переменах на фронте: смотрите видео