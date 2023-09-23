Буданов рассказал, как украинские войска вернут Бахмут

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина освободит Бахмут Донецкой области. По его словам, освобождение Клищиевки открыло вид на остальную местность.

Далее Украина планирует перекрыть все пути поставки, которые идут в город. Следует заметить, что наши военные уже контролируют ключевую трассу Горловка – Бахмут.

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Как ВСУ освободят Бахмут

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал, что эта операция, за которой мы идем, очень похожа на российскую.

С той лишь разницей, что они все-таки вели лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы не будем этого делать. Мы постараемся охватить город, и только после того, как он будет охвачен, мы заедем в город,

– рассказал Кирилл Буданов.

По его словам, даже при контрнаступлении Вооруженных Сил Украины потери наших военных одинаково меньше, чем у россиян, несмотря на то, что Украина идет в наступление.

"Но есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, количество наших потерь все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", – добавил генерал-лейтенант.

Зеленский заявил, что мы освободим Бахмут