Как засыпает Киев: поразительное видео отключение электроэнергии в столице

Из-за российских атак на объекты критической инфраструктуры Украины наше государство вынуждено внедрять разные типы отключений электроэнергии. Это делают для того, чтобы восстановить поврежденные объекты и сэкономить электроэнергию.

Как выглядит Киев в момент отключения света

Такие меры внедряют и в Киеве. Каждый вечер во время почасовых отключений света столица Украины засыпает.

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В украинских телеграм-каналах появляется все больше видео, на которых виден момент отключения света в Киеве.

Россия думала, что таким образом сломает украинцев, впрочем, наши люди ищут в этом особые моменты – проводят больше времени с родными, устраивают романтические ужины при свечах или, наконец-то, налаживают режим сна.

Так, на опубликованных кадрах огни столицы гаснут и город через несколько секунд погружается во тьму.

Как засыпает Киев: смотрите видео

Что нужно знать об отключениях света: коротко

Отключение света пришлось ввести после того, как оккупанты начали массированно обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру дронами-камикадзе и ракетами.

На начало ноября российское войско повредило около 40% энергетической инфраструктуры нашего государства. Однако директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что тотальный блекаут нам не грозит.

В то же время Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мы можем быть без света или газа, пищи или воды, но без россиян.

Так, 5 ноября Укрэнерго ввело аварийное отключение света на территории 7 областей Украины, в частности и в городе Киев.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Кремль использует зиму как оружие, чтобы деморализовать людей. Однако украинцы остаются сильными, вопреки жестоким действиям российских захватчиков.

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