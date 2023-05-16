Как выглядит ракета "Кинжал", которую оккупанты запускали на Киев: фото обломков

Ночью 16 мая силы ПВО сбили 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", летевших на Киев. Это титаническая работа, поскольку раньше такую цель невозможно было уничтожить.

Таким образом, наши защитники еще раз опровергли миф россиян о "неуничтоженном Кинжале". Впервые такую ракету "приземлили" 4 мая в Киевской области.

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Ракету очень сложно сбивать.

Шесть сбитых "Кинжалов" – действительно невероятный результат. Дело в том, что эту ракету сложно перехватить, ведь она летит с гиперзвуковой скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука. Максимальная скорость "Кинжала" достигает 10 махов, то есть до 12000 километров в час. Усложняет работу то, что оружие маневрирует в полете и может пробивать броню перед взрывом.

Кстати, россияне всегда хвастались, мол, "Кинжал" не имеет аналогов. Эта ракета не раз становилась героем пропагандистских роликов.



Ракета "Кинжал" / Фото из российских СМИ



Носителем ракеты является МИГ-31К / Фото ANADOLU AGENCY

Как выглядит сбитый "Кинжал"

Впервые "Кинжал" Х-47 сбили ночью 4 мая. ПВО "приземлило" ее в небе Киевщины. Сначала в сети появились фото обломков, а затем последовало официальное заявление командира Воздушных сил.



Сбитая ракета "Кинжал" / Фото Defense Express



Сбитая ракета и в полете / Фото Defense Express

Ме Киева Виталий Кличко также показывал обломки сбитой ракеты "Кинжал". Кроме того, на видео видны другие виды ракет и дронов.

Кстати, у России нет значительных запасов "Кинжалов". Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия имеет около 40 ракет типа "Кинжал". Однако оккупанты могут производить 1 – 2 "Кинжала" в месяц.