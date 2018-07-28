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Как домашние питомцы влияют на здоровье людей: невероятные факты

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Как домашние питомцы влияют на здоровье людей
Как домашние питомцы влияют на здоровье людей / unsplash.com

Если у вас нет аллергии на шерсть животных, то стоит завести домашнего любимца – кошки и собаки улучшают самочувствие, успокаивают и меняют стиль жизни.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Общение с животными улучшает настроение и делает нас счастливее

"Исследователи предполагают, что это происходит из-за роста уровня гормонов окситоцина и нейромедиатора серотонина, что вместе обеспечивают появление ощущение счастья", – отметила Супрун.

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Общение с животными имеет целебный успокаивающий эффект

Общение с домашними любимцами способствует снижению артериального давления и уменьшению частоты сердцебиения.

via GIPHY

Животные помогают выходить из депрессии, избавиться от тревожности и одиночества

Пет-терапию часто используют во время реабилитации, связанной с сильным стрессом, для улучшения психического и физического здоровья, в частности, в домах для людей преклонного возраста, как методику для борьбы с депрессией, тревожностью и одиночеством. Морские свинки имеют замечательное влияние на социальное поведение детей.

Взаимодействие с животными применяют даже для военных, что страдают на посттравматическое стрессовое расстройство.

Для детей с аутизмом терапия с животными работает как своеобразный социальный катализатор. Например, собаки помогают справляться с недостатком сенсорной и эмоциональной осведомленности и вызвать реакцию у детей с низким сенсорным и эмоциональным уровнем возбуждения,
– пояснила Ульяна Супрун.

via GIPHY

Животные способствуют повышению уровня физической активности

Если у вас собака – то с ним придется ходить на прогулки и играть – а движение прекрасно воздействует и на ваше тело.

Животные положительно влияют на работу сердца

Исследования подтвердили, что владельцы собак и кошек имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Медицина Лечение Психология мир животных
Источник: 24 канал
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