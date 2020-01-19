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      Как готовили к ведению огня и преодолению минных полей: фото и видео стрелкового дня теробороны

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      Стрелковый день теробороны / Фото пресс-службы

      Общий стрелковый день провели подразделения теробороны двух левобережных районов Киева. Резервисты и военнообязанные обновляли свои навыки военного дела. Некоторые присоединились целыми семьями.

      Учили безопасному обращению с оружием и взрывчатыми веществами, подготавливали к ведению огня, стрельбы из различных положений, остановка критических кровотечений, прохождение минных полей и растяжек. Об этом сообщила пресс-служба 112 Отдельной бригады территориальной обороны Киева.

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      "Это делается для того, чтобы киевляне знали и умели защитить свой дом. Наш лозунг: "Защитим свой дом! Защитим Украину!"– отметил командир Деснянского батальона ТрО Богдан Машковский.

      Инструктор с позывным "Банзай" рассказал, что есть резервисты с разным умением знаний и навыков. "Домедицинская помощь – это такая вещь, которая нуждается в постоянном обновлении своих навыков и доведении их до автоматизма", - добавил инструктор.

      Стреляли в разных позициях: стоя, с колена и лежа. Для кого-то это было впервые, однако резервисты с большим опытом делились им с новичками.


      Резервисты помогали друг другу

      Кроме боевых стрельб, бойцы также приняли участие в тренировке с лазерным тиром. Оборудование для этого предоставил Дмитрий Топоренко из Союза ветеранов АТО Святошинского района столицы, который недавно принял решение стать резервистом нашей бригады.

      Несмотря на травму, был и командир 112 Отдельной бригады территориальной обороны Николай Билосвит, который отметил сотрудничество с общественностью: "Мы благодарны общественным организациям "Белые Волки", "Украинский Легион" и "Украинская Тактика" за предоставленных инструкторов, а также обществу "Варта Киевской Руси" – за базу для проведения мероприятия."

      На следующие выходные состоится стрелковый день подразделений теробороны Днепровского и Оболонского района.

      Смотрите больше фото с тренировок от пресс-службы:

      Смотрите видео: как происходил стрелковый день теробороны

       

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      19 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Оружие Новости Киева
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