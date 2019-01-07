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      Как повлияет Томос на будущее Православной церкви Украины: заявление Епифания

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      ПЦУ вошла в семью православных церквей как равная со всеми другими, – Епифаний
      ПЦУ вошла в семью православных церквей как равная со всеми другими, – Епифаний / Getty Images

      Председатель ПЦУ Епифаний отметил, что, получив Томос об автокефалии, правдивая Украинская православная церковь вошла в семью православных церквей, правда, говорит надо сделать еще много совместной работы для укрепления церкви. Также он отметил, что ее двери открыты для всех и призвал всех отложить прошлые противостояния, отчуждения и вражду.

      Такое заявление он сделал во время первого богослужения после предоставления Украине Томоса об автокефалии ПЦУ. Произошло это в Софийском соборе Киева.

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      Как отметил Епифаний, правдивая Украинская православная церковь вошла в семью православных церквей как автокефальная, равное со всеми другими.

      6 января отправлением совместной божественной литургии в кафедральном соборе святого Георгия Победоносца на Фанаре мы показали евхаристическое единство со вселенским православием, поэтому двери нашей единой поместной православной церкви открыты для всех, кто желает вместе в ней служить Богу и его народу,
      – отметил он.

      По словам священнослужителя, впереди еще много общего труда для укрепления церкви.

      "В первую очередь должны в дальнейшем возносить молитвы за церковь, за преодоление вражды и умножение любви", – подчеркнул митрополит.

      "Мы сами должны отложить прошлые противостояния, отчуждение и вражду, потому что только через прощение друг другу мы сможем действительно утвердить единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь", – заявил глава ПЦУ.

      Также Митрополит Киевский и всея Украины обратился к верующим, чтобы те не призывали к разжиганию вражды или насилия.

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Уже 7 января в Соборе святой Софии в Киеве состоялась рождественская литургия, во время которой впервые на всеобщее обозрение выставили Томос. Затем документ перенесли в трапезную храма: здесь его можно увидеть в любой день с 8:00 до 18:00. Правда, в ближайшие дни Томос снова вернут в Стамбул, поскольку документ еще должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата. После этой процедуры его снова самолетом доставят в Украину, и здесь документ будет храниться в особых условиях.

      Что такое Томос?
      Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Православную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Украина получила Томос: смотрите видео

       

      ЧТО ГОВОРИЛ ЕПИФАНИЙ ДО И ПОСЛЕ ТОГО, КАК УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ТОМОС ОБ АВТОКЕФАЛИИ ПЦУ

       

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      Теги: Новости Украины Религия Томос Новости политики Православная церковь Украины Епифаний
      Источник: 24 Канал
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