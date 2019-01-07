17:45
7 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Як вплине Томос на майбутнє Православної церкви України: заява Епіфанія

      351 Читать новость на русском
      ПЦУ увійшла до родини православних церков як рівна з усіма іншими, – Епіфаній
      ПЦУ увійшла до родини православних церков як рівна з усіма іншими, – Епіфаній / Getty Images

      Голова ПЦУ Епіфаній наголосив, що, отримавши Томос про автокефалію, правдива Українська православна церква увійшла до родини православних церков, щоправда, каже слід зробити ще багато спільної праці для зміцнення церкви. Також він зазначив, що її двері відчиненими для всіх і закликав усіх відкласти минулі протистояння, відчуження та ворожнечу.

      Таку заяву він зробив під час першого богослужіння після надання Україні Томосу про автокефалію ПЦУ. Сталося це у Софійському соборі Києва.

      Читайте також: Епіфаній розпочав різдвяну літургію у Софійському соборі: фото та відео

      Як зауважив Епіфаній, правдива Українська православна церква увійшла до родини православних церков як автокефальна, рівна з усіма іншими.

      6 січня відправленням спільної божественної літургії у кафедральному соборі святого Юрія Переможця на Фанарі ми засвідчили євхаристійну єдність зі вселенським православ’ям, тому двері нашої єдиної помісної православної церкви є відчиненими для всіх, хто бажає разом у ній служити Богові та її народові,
      – зазначив він.

      За словами священнослужителя, попереду ще багато спільної праці для зміцнення церкви.

      "Найперше маємо надалі підносити молитви за церкву, за подолання ворожнечі та за примноження любові", – підкреслив митрополит.

      "Ми самі маємо відкласти минулі протистояння, відчуження та ворожнечу, бо лише через прощення одне одному ми зможемо справді утвердити єдину помісну автокефальну Українську православну церкву", – заявив очільник ПЦУ.

      Також Митрополит Київський і всієї України звернувся до вірян, аби ті не закликали до розпалювання ворожнечі чи до насильства.

      Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Вже 7 січня у Соборі святої Софії у Києві відбулася різдвяна літургія, під час якої уперше на всезагальний огляд виставили Томос. Опісля документ перенесли до трапезної храму: тут його зможе його побачити у будь-який день з 8:00 до 18:00. Щоправда, найближчими днями Томос знову повернуть до Стамбула, оскільки документ ще мають підписати всі члени Синоду Вселенського патріархату. Після цієї процедури його знову літаком доправлять до України, і тут документ буде зберігатися в особливих умовах. 

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Україна отримала Томос: дивіться відео

       

      Що говорив Епіфаній до та після того, як україна отримала томос про автокефалію ПЦУ
      Теги: Томос Релігія Новини України Новини політики Православна церква України Епіфаній
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      сьогодні , 17:34 Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      2025
      Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      сьогодні , 17:01 Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      Ольга Черненко 335
      Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      сьогодні , 13:46 Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 9225
      Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      сьогодні , 12:02 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      19312
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 10:01 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      127641
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Вакарчук зворушливо привітав українців із Днем Захисника
      14 жовтня 2017 , 21:40
      Тренер Зорі – про драматичний вихід у плей-офф Ліги Європи: Бюджет суперника у разів 10 більший, але ми теж команда
       17 серпня 2018 , 09:33
      Hyundai озвучив ім'я свого майбутнього кроссоверу
       9 листопада 2018 , 18:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук