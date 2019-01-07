Як вплине Томос на майбутнє Православної церкви України: заява Епіфанія

Голова ПЦУ Епіфаній наголосив, що, отримавши Томос про автокефалію, правдива Українська православна церква увійшла до родини православних церков, щоправда, каже слід зробити ще багато спільної праці для зміцнення церкви. Також він зазначив, що її двері відчиненими для всіх і закликав усіх відкласти минулі протистояння, відчуження та ворожнечу.

Таку заяву він зробив під час першого богослужіння після надання Україні Томосу про автокефалію ПЦУ. Сталося це у Софійському соборі Києва.

Читайте також: Епіфаній розпочав різдвяну літургію у Софійському соборі: фото та відео

Як зауважив Епіфаній, правдива Українська православна церква увійшла до родини православних церков як автокефальна, рівна з усіма іншими.

6 січня відправленням спільної божественної літургії у кафедральному соборі святого Юрія Переможця на Фанарі ми засвідчили євхаристійну єдність зі вселенським православ’ям, тому двері нашої єдиної помісної православної церкви є відчиненими для всіх, хто бажає разом у ній служити Богові та її народові,

– зазначив він.

За словами священнослужителя, попереду ще багато спільної праці для зміцнення церкви.

"Найперше маємо надалі підносити молитви за церкву, за подолання ворожнечі та за примноження любові", – підкреслив митрополит.

"Ми самі маємо відкласти минулі протистояння, відчуження та ворожнечу, бо лише через прощення одне одному ми зможемо справді утвердити єдину помісну автокефальну Українську православну церкву", – заявив очільник ПЦУ.

Також Митрополит Київський і всієї України звернувся до вірян, аби ті не закликали до розпалювання ворожнечі чи до насильства.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.



Вже 7 січня у Соборі святої Софії у Києві відбулася різдвяна літургія, під час якої уперше на всезагальний огляд виставили Томос. Опісля документ перенесли до трапезної храму: тут його зможе його побачити у будь-який день з 8:00 до 18:00. Щоправда, найближчими днями Томос знову повернуть до Стамбула, оскільки документ ще мають підписати всі члени Синоду Вселенського патріархату. Після цієї процедури його знову літаком доправлять до України, і тут документ буде зберігатися в особливих умовах.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Україна отримала Томос: дивіться відео