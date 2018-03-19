Как спланировать и пережить переезд без стресса

В современном мобильном мире часто приходится переезжать из одного помещения в другое. Стоит знать, как нужно планировать переезд и перевозить вещи, чтобы стресс от переезда не убил всю радость в новом жилье.

Советы о том, как правильно готовиться к переезду, рассказал The Village.

Читайте также: Правильное планирование семейного бюджета: полезные советы

Спланируйте ваш переезд

Иногда транспортные компании могут не только перевезти вещи, но и оценить их количество и готовность к отправке. Личные вещи, одежду и книги придется собирать самостоятельно, но по крайней мере не надо будет мучиться с мебелью и бытовой техникой. Перевозчики могут доставить коробки и другие инструменты, чтобы сэкономить вам нервы на забегах по магазинам.

Альтернатива – привлечь к этому родственников и друзей: так вы успеете больше и получите еще и моральную поддержку. Родным на время переезда можно поручить детей.

Выбрать транспортную компанию легче всего по рекомендациям и в интернете. Можно найти и частных перевозчиков с фургонами – так дешевле, но выше некоторые риски. Заказывая машину, обратите внимание на ее обустройство: в фургоне должны быть направляющие для мебельных креплений и сами крепления (ремни), нескользкий пол, мягкая обивка стены, а в идеале – гидролифт для загрузки тяжелых предметов.

Оцените количество вещей для транспортировки и свяжитесь с компанией: где-то машину надо заказывать заранее, а где-то в день переезда. Также вам подскажут, сколько понадобится грузчиков и времени. Если вы боитесь не уложиться в часовой тариф транспортной компании и доплачивать за лишний час не хотите, выбирайте комплексные тарифы. Они есть у многих перевозчиков, а цены обычно зависят от количества комнат в квартире. Комплексный тариф спасет и от нечестных работников, которые специально затягивают, чтобы получить с вас больше.

Определиться с масштабами "бедствия" надо не только для соглашения с транспортировщиками. Если вы не минималист, вряд ли вам хватит на сборы нескольких вечеров после работы. Лучше взять отгул на несколько дней.

Купите материалы

Вам понадобятся разные упаковки, чтобы перевезти вещи в целости. Базовый набор: коробки разных размеров, скотч, ножницы и воздушно-пузырчатая пленка. Для упаковки мебели и крупной техники понадобится гофрокартон, стретч-пленка и блоки пенопласта. Для мелочей и хрупких вещей – полиэтиленовые пакеты, вспененный полиэтилен и крафтовая бумага. Для одежды и текстиля подойдут вакуумные пакеты. И не забудьте маркер, чтобы подписать коробки.

Все по этому списку можно купить онлайн, в том числе на сайтах компаний-перевозчиков. Количество коробок без опыта рассчитать трудно, поэтому берите с запасом.

Соберите вещи

Вещи можно собирать в два подхода: по месту хранения и по типу предметов (сначала всю спальню или книги из всех комнат).

Лучше начать с вещей, которыми вы пользуетесь реже всего и они точно не понадобятся в неделю переезда. Далее – складывайте более нужные вещи, а другие коробки оставьте на последний день, чтобы сложить самое необходимое.

Например: ребенок у бабушки, поэтому можно собрать его вещи и всю комнату; в офисе и кабинете часто сохраняется не самое нужное, также можно собрать сезонную одежду и спортинвентарь.

Аптечку и любимую сковородку упаковывайте в конце.

Кроме этого, переезд – это возможность избавиться от хлама. Можно устроить гаражную распродажу и написать об этом в соцсетях – пусть люди приедут и заберут то, что им нужно. Можете продать хлам на онлайн-барахолках.

То, что не заберут до переезда, складывайте в коробку и оставляйте возле почтовых ящиков в подъезде. А те вещи, которые отдать не решаетесь, сложите в одну коробку: возможно, легче будет определиться на новой квартире.



Есть несколько правил запаковывания вещей.

1. Собирайте коробки небольшими партиями и заклейте их скотчем. Главное при этом – безопасность, далее – компактность, и напоследок – удобство распаковки. Следите за весом коробки, потому что перегруженную легко уронить или повредить.

2. Подпишите коробки с нескольких сторон. Идеально, чтобы это был номер коробки, комната и содержимое. Под номером коробки можно подробно расписать ее содержимое – это упростит поиск вещей на новом месте. Коробки с хрупкими предметами отметьте восклицательным знаком. Всегда должно быть понятно, где у коробки верх и низ.

3. Одежду можно сложить в большие коробки или сумки-баулы. Упаковывайте одежду сначала в вакуумные пакеты – это защитит ее от грязи и сэкономит место.

4. Хрупкие вещи вроде посуды плотно заворачивайте в воздушно-пузырчатую пленку и обматывайте скотчем. Все свободное место в посуде и коробках заполняйте скомканной крафтовой бумагой. Прочную посуду можно просто завернуть в крафт, а между предметами в коробке можно проложить вспененный полиэтилен. Для посуды берите небольшие коробки и ящики с прочным дном.

5. Мелочи заворачивайте в крафт, чтобы они не смешались и не растерялись.

6. Крупные предметы и небольшую технику заворачивайте в несколько слоев воздушно-пузырчатой пленки или вспененного полиэтилена, обматывайте скотчем и складывайте в большие коробки.

7. Крупную технику не всегда перевозят в коробках, но лучше перестраховаться. Если остались "родные" коробки с магазинов – прекрасно. Если нет, то подберите по размеру. Несъемные провода прикрепите к корпусу скотчем, дверцы тоже заклейте. Корпус оберните вспененным полиэтиленом и поместите в коробку, а пустоту заполните пенопластом. Мониторы надо обложить гофрированным картоном и воздушно-пузырчатой пленкой.

8. Мебель перед перевозкой нужно полностью освободить и максимально разобрать: по крайней мере вытащить все ящики и полки, открутить дверцы и отдельно упаковать элементы, которые выступают, вроде ручек. Несъемные элементы (например, ножки) обернуть стретч-пленкой и в нее же завернуть мягкую мебель и матрасы. Так вы ничего не испачкаете. Стеклянные дверцы и глянцевые поверхности надо дополнительно обложить гофрокартоном. Мебель можно обернуть воздушно-пузырчатой пленкой.

Как действовать в день переезда?

В крупных городах лучше переезжать поздно вечером, ночью, рано утром или на выходных, чтобы избежать пробок. Следующие день-два желательно посвятить распаковыванию вещей.

Суббота – это самый популярный день для переезда, поэтому если переезжать в субботу, то автомобиль надо заказывать заранее. Погода в день переезда тоже важна, особенно если вы переезжаете осенью или зимой. Лучше выбрать день без осадков и гололеда – это может усложнить погрузку вещей.

Убедитесь, что в новом доме все готово: лифт и замки работают, проходы свободные, хрустальные люстры висят не низко. Также защитите картоном стены коридоров, чтобы не испортить ремонт.

Животных лучше перевезти заранее отдельным транспортом или оставить у кого-то. Если перевозите их с собой, позаботьтесь о клетке или переноске в новом доме – без них животные могут мешать или травмироваться.