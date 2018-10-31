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      Как воспроизвести самый оригинальный осенний тренд: фото

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      Самый оригинальный осенний тренд
      Самый оригинальный осенний тренд

      Модницы запустили интересный тренд – связывать кардиган или свитер как шарф или обвязывать вокруг плеч.

      Фешен-эксперты определили этот тренд популярным в осеннем сезоне 2018, пишет Metro.

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      Этот тренд подхватили многие знаменитости, модели и фэшн-блогеры, а эксперты даже окрестили его словом "джерфинг" (jarfing – ношение одежды интересным способом)

      С джемпером вместо шарфа на публику выходили телеведущая и редактор британского Vogue Алекса Чанг, актриса Шэрон Стоун, супермодель Джиджи Хадид и другие.

      Вы также можете воссоздать этот тренд: просто повяжите не слишком объемный кардиган вместо шарфика, он подойдет к кожаной куртке, пальто даже поверх другого джемпера.

      Как носить джемпер вместо шарфика

      Теги: LifeStyle Стиль и мода
      Источник: 24 Канал
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