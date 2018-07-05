Как звезды отметили День независимости США: яркие фото из соцсетей
4 июля в США отметили один из главных национальных праздников – День независимости страны. Этот день американцы традиционно празднуют парадами, барбекю и фейерверками.
Звезды также поделились в соцсетях снимками, сделанными во время празднования Дня независимости США.
Предлагаем посмотреть лучшие фото знаменитостей, сделанные в честь национального праздника.
Ким Кардашян:
Джон Ледженд:
Дженнифер Гарнер:
Лиза Ринна:
Гвинет Пелтроу:
Галь Гадот:
Кендалл Дженнер:
Джиджи Хадид:
Риз Уизерспун:
Линда Евангелиста:
Мадонна:
Мелания Трамп:
Селена Гомес:
Синди Кроуфорд:
Оливия Калпо:
Хлоя Кардашян:
Николь Шерзингер:
Келли Кларксон:
Источник: 24 Канал
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