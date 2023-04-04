Не гарантирует победу и контрнаступление, – ВСУ призвали не манипулировать новостями о передаче МиГов

Польша и Словакия приняли решение о передаче Вооруженным Силам истребителей МиГ-29, из-за чего некоторые СМИ начали писать о "гарантированной победе" Украины с такой авиацией. Однако официальная позиция Воздушных сил не так оптимистична.

Во вторник, 4 апреля, спикер Воздушных сил Юрий Игнат обратился к представителям средств массовой информации. Собственно, он призвал не манипулировать заголовками, заставляющими украинцев поверить в то, что польские и словацкие самолеты полностью обеспечат нам контрнаступление.

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Что же на самом деле нужно ВСУ

В качестве примера необоснованных – то есть недостоверных – "победных новостей" Игнат привел материал, в котором говорится, что благодаря польским и словацким МиГ-29 якобы "удалось укомплектовать три бригады истребителей".

100 500 раз сообщаю: в составе Воздушных Сил есть 5 истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос "контрнаступления", "победы",

– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что для завоевания преимущества в воздухе и победы нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения.

Эффективное контрнаступление невозможно без авиации

Вопрос предоставления нам F-16 комментировал, в частности, военный эксперт Андрей Крамаров. Он убежден, что современные авиасудна мы получим быстрее, чем в сроки, о которых говорят партнеры.

Собственно, по его словам, эффективное контрнаступление на суше невозможно без поддержки мощной авиации.

Что касается F-16 – это самый массовый и сверхсовременный самолет. Последняя его модификация оснащена современной радиолокационной системой, установленной на истребителях пятого поколения F-35.

Кроме того, этот аппарат может переносить более 100 единиц разного вооружения, в частности, ракеты "воздух – воздух".