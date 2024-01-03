Будет кампания целенаправленных ударов: в Defence Express допустили цель российских обстрелов

Россия 2 января массово обстреляла Украину. Но враг хочет комплексно уничтожить украинскую инфраструктуру. Оккупанты хотят достичь стратегического результата, чтобы украинцы не больше и не меньше не были способны вести войну.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский, отметив, что будет целая кампания целенаправленных ударов. Он добавил, что у захватчиков есть потенциал делать так, чтобы каждый удар был как можно сложнее для ПВО, чем предыдущие. Отметим, что оккупанты били, в частности, из бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К.

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"Россияне ставят целью комплексно уничтожить нашу инфраструктуру. То есть лишить нас возможности производить оружие, лишить энергетику возможности питать промышленность и заодно гражданский сегмент. Сопутствующие потери, что их ракеты падают по нашей гражданской инфраструктуре", – сказал Киричевский.

Судя по всему, у врага даже есть определенный коэффициент. Мол, для "успеха" операции определенное количество "Шахедов" или ракет должно упасть на жилую инфраструктуру.

Оккупанты ставят гораздо больше задачи, чем просто уничтожить гражданскую инфраструктуру Они хотят уничтожить в принципе все, что помогает украинцам вести войну.

Угроза действительно значительно шире, чем мы думаем,

– подчеркнул эксперт Defence Express.

Массированная атака Украины 2 января: коротко