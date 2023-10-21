Оккупанты роют тоннели в направлении Авдеевки: в ВСУ объяснили "кротовую" тактику россиян

Представитель 110-й отдельной механизированной бригады рассказал о ситуации под Авдеевкой на Донетчине. Там каждый день продолжаются очень ожесточенные бои.

Спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь в эфире телемарафона заявил, что у оккупантов еще достаточно ресурсов для ведения боевых действий в районе Авдеевки. Россияне каждый день бросают новые силы на штурмы, передает 24 Канал.

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Что задумали оккупанты

По словам Коцуконя, россияне используют личный состав, артиллерию, бронетехнику, авиацию на Авдеевском направлении. Оккупанты проводят ежедневные интенсивные атаки, пытаясь перерезать нашим защитникам пути снабжения или хотя бы взять Авдеевку под огневой контроль, чтобы потом полностью оцепить город.

Наши защитники просто в нечеловеческих условиях удерживают позиции. Это – титаны, которые под шквалом всех калибров держат позиции и наносят очень ощутимые потери врагу,

– сказал спикер.

Военный заявил, что захватчики начали использовать тактику "кротов". Россияне роют туннели, пытаясь незаметно подобраться к позициям ВСУ и неожиданно где-то вынырнуть. Также оккупанты делают это с целью маскировки. Коцуконь сравнил это с тактикой Первой мировой войны. Кроме этого, российские захватчики начали использовать машины на дистанционном управлении.

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