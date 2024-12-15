Ситуация сложная, динамичная и быстротечная, – в ОСГВ "Хортица" сказали, где идут тяжелые бои

На Востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Оккупанты атакуют наши укрепления, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Кроме того, они не оставляют попыток создать плацдарм на берегу реки Оскол.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хортицкий ветер".

Смотрите также Укрепления на отдельных позициях разрушены, удерживать их дальше невозможно, – ОСУВ "Хортица"

Какая ситуация на фронте сегодня

В течение суток агрессор, стремясь улучшить тактическое положение, атаковал украинские укрепления севернее и восточнее Лозовой, юго-восточных окраин Песчаного. Однако успеха оккупанты не имели, понесли потери и отошли.

В то же время российские захватчики не оставили попыток создать плацдарм на западном берегу реки Оскол. Они проводили активные штурмовые действия южнее Двуречной.

Сейчас изнурительные боевые столкновения продолжаются на окраине и в застройке города Курахово, застройке Часова Яра, восточнее Кругляковки и в районе поселка Шевченко. Кроме того, тяжелые бои идут и в районе Благодатного, Новотроицкого и Раздольного.

Ситуация сложная, скоротечная, динамичная,

– подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

Также военные отметили, что украинские защитники проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Где продолжаются тяжелые бои / Коллаж ОСГВ "Хортица"

