Силы обороны стабилизируют обстановку на Харьковщине: в ОСГВ "Хортица" назвали потери врага

Российские войска уже более трех недель пытаются продвигаться на Харьковском направлении. Впрочем, Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы не дать российским войскам закрепиться.

Все указывает на то, что ВСУ стабилизируют обстановку на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Харьковщине

По словам Волошина, оккупанты продолжают пытаться закрепиться на Харьковском направлении, впрочем, Силы обороны не дают им такой возможности и уничтожают вражеские логистические пути.

За минувшие сутки на утро было уничтожено около 180 вражеских лиц на том (Харьковском – 24 Канал) направлении. Также было уничтожено 1 бронемашина, 7 артиллерийских систем, около 20 автомобилей и 4 единицы специальной техники,

– сообщил спикер.

Волошин считает, что это указывает на стабилизацию обстановки и перекрытие путей для активных боевых действий со стороны врага.

Впрочем, спикер отмечает, что наибольшей угрозой для ВСУ и местных жителей остаются российские КАБы.

"Оккупанты сбросили на Харьков и область около 30 КАБов, это за минувшие вчерашние сутки. С начала вторжения на ту территорию, север Харьковщины и, в частности, территории Волчанска, враги сбросили около 300 авиабомб", – заявил он.

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