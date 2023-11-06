"Чтобы муха не пролетела": Игнат ответил, есть ли в Украине регион с плотной ПВО

Россияне почти каждый день атакуют украинские города ракетами и дронами. Воздушные силы ВСУ эффективно сбивают вражеские цели. Однако, к сожалению, имеющихся средств ПВО все еще недостаточно, чтобы полностью закрыть небо.

Украина получила от партнеров широкую номенклатуру средств противовоздушной обороны, но в количестве зенитно-ракетных средств нехватка. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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"Условно плотной противовоздушной обороны сейчас нет фактически нигде. Так, чтобы муха не пролетела. Однако ПВО постоянно усиливается", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Средств ПВО нужно больше

В настоящее время плотность украинской ПВО заключается именно в защите объектов критической инфраструктуры. В частности, объектов топливно-энергетического сектора, портовой инфраструктуры на Юге. Даже продовольственные объекты – это тоже критическая инфраструктура, от которой зависит жизнь в Украине.

Средства ПВО будем располагать максимально плотно, насколько это возможно, чтобы защищать и Юг страны,

– подчеркнул Игнат.

Мобильные огневые группы уже более эффективно работают на Юге Украины. В ночь на 6 ноября россияне атаковали Одесчину, применив различные типы ракет: баллистическую "Искандер-М", противокорабельную "Оникс", 2 противолокационные Х-31 и 2 управляемые авиационные Х-59. Часть российских ракет Воздушные силы ВСУ уничтожили, а для ликвидации остальных – нужны соответствующие средства.

Иногда удается 100% уничтожить, а иногда вражеские ракеты преодолевают системы ПВО,

– добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Как отметил Игнат, территория Украины большая, а радиус поражения средств ПВО невелик, поэтому важно иметь необходимое количество ПВО и боеприпасов.

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