Боевые действия идут по нашему сценарию: какую задачу выполняют ВСУ на левобережье Херсонщины

На левом берегу Херсонской области, в частности, в районе села Крынки, где закрепились украинские бойцы, крайне напряженная ситуация. Россияне сосредоточили серьезные ресурсы для того, чтобы вытеснить ВСУ.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что сейчас боевые действия на левобережье Херсона идут по украинскому сценарию.

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ВСУ частично отвлекли россиян от других направлений

Россияне выставили против украинского тактического десанта совершенно несоразмерные силы. Операция ВСУ на левобережье Херсона войдет в учебники по военно-оперативному искусству.

Силы обороны действуют отдельными подразделениями, в то же время против украинских защитников генерал Михаил Теплинский, главнокомандующий воздушно-десантными войсками России, сосредоточил целую дивизию.

Наши действия на левом берегу Днепра – это создание широкой полосы серой зоны, с которой мы угрожаем противнику и наносим сокрушительные удары. Я очень опасаюсь называть это плацдармом,

– сказал Грабский.

Украинские военные уже выполнили задачу, ведь оттащили значительные контингенты российских войск от других направлений.

Каких успехов добились Силы обороны

Противник сосредоточил на левобережье Херсона достаточно серьезные ресурсы, а ВСУ перебросить подразделения значительно сложнее. Впрочем, отвлекающие действия наши защитники выполняют молниеносно.

Мы наносим удары, противник так же пытается оттеснить нас на правобережье Херсонщины,

– отметил военный эксперт.

Не следует забывать, что правый берег Днепра выше, поэтому эффективность использования артиллерии и других огневых средств поражения значительно выше. Это позволяет Силам обороны и прикрывать свои подразделения, которые находятся в сложной ситуации, потому что сдерживают сильный преобладающий контингент вражеских войск, а также наносить удары по россиянам.

"Такая ситуация сейчас сложилась и поэтому говорить о том, что враг еще будет пытаться перебрасывать силы было бы слишком оптимистично. Украинские бойцы и так уже выполнили задачи и боевые действия идут по нашему сценарию", – добавил Грабский.

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