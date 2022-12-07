Повреждения от "шахида" в Коростене и точные удары ВСУ по врагу: главное из Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданское население, в результате чего разрушаются жилые дома и погибают люди. Также в Генштабе рассказали, какая ситуация на фронте.
Уже двести восемьдесят седьмой день украинские военные защищают наши территории и не дают врагу воплотить в жизнь захватнические планы. В Генштабе рассказали, какая ситуация на разных участках фронта на вечер 7 декабря.
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Атаки на Житомирскую, Донецкую и Запорожскую области
Как отмечает командование нашей армии, в течение суток от обстрелов ракетами и беспилотниками пострадали жилые дома, в частности:
- в городе Коростень Житомирской области;
- в ряде населенных пунктов Запорожской области.
Кроме того, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись жилые кварталы города Курахово Донецкой области. В дальнейшем сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины,
– отметили в Генштабе.
Какая ситуация на разных направлениях
- В ВСУ сообщают, что на Волынском и Полесском направлениях – без изменений. Оккупанты не планируют повторного наступления. Однако важно отметить, что на полигонах Беларуси идет подготовка вражеских подразделений.
- На Слобожанском направлении россияне дислоцируются в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, и обстреливают из танков, минометов, ствольной артиллерии такие населенные пункты Харьковской области: Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора и Чугуновка.
- На Купянском направлении оккупанты пытаются обороняться и атакуют такие города и села: Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.
- На Лиманском направлении захватчики обстреливают из танков и другого вида вооружения районы таких населенных пунктов: Макеевка, Площанка, Невское Луганской области и Терны, Лиман в Донецкой области.
- На Новопавловском направлении россияне строят линии защиты и из артиллерии и минометов обстреляли в течение суток позиции войск Вооруженных Сил вблизи населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
- На Запорожском направлении из-за путинских солдат пострадали районы Времьевки, Новополья Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя и Зализничного на Запорожье.
- На Херсонском направлении под артиллерийский огонь попали более 10 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны Херсонской области и окрестности областного центра.
Читайте также Кременная, Угледар и Бахмут: что планирует враг на трех решающих плацдармах войныОбратите внимание! На Бахмутском и Авдеевском направлениях ситуация самая тяжелая. Оккупанты сосредотачивают там основные усилия для введения наступательных действий. Кроме того, обстреливают: Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевку, Зализне, Авдеевку, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Новомихайловку Донецкой области.
Успехи украинской армии за прошедшие сутки
Как информирует Генштаб, украинская авиация в течение дня нанесла 11 ударов по районам, где оккупанты сосредоточивают личный состав, военную технику и зенитно-ракетные комплексы.
Наши воины сбили ударный БпЛА типа "Shahed-136". Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов,
– сказали в командовании ВСУ.
Напомним, украинские военные недавно атаковали российских захватчиков в Токмаке и Мелитополе на Запорожье. Там противник пытался создать линию обороны.