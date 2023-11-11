Российские военные активизировались под Авдеевкой: потери противника резко увеличились

В Силах обороны констатировали увеличение количества атак со стороны оккупантов под Авдеевкой. Захватчики начали бросать на штурмы людей с уголовными судимостями.

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун прокомментировал ситуацию под Авдеевкой. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о потерях врага

Штупун сообщил об активизации оккупантов под Авдеевкой за прошедшие сутки.

Вчера (10 ноября – 24 Канал) враг активизировался на Авдеевском направлении. Кроме пехоты, применяет значительное количество бронетехники. Так, украинские защитники за прошлые сутки отбили 35 атак захватчиков в районах Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского, а также южнее Тоненького и восточнее Новокалинового,

– сказал полковник.

Спикер добавил, что оккупанты начали привлекать к штурмам подразделения, состоящие из зеков.

По его словам, общие потери российских захватчиков резко увеличились. По сравнению с прошлыми днями они выросли почти на 30%. Недавно страна-агрессорка потеряла под Авдеевкой 642 захватчика.

Штупун также сообщил, что в течение суток в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" оккупанты 58 раз атаковали позиции наших защитников. Вражеская артиллерия нанесла 20 авиационных ударов. Также россияне совершили более 1 000 артиллерийских обстрелов.

Что говорят эксперты о ситуации с Авдеевкой