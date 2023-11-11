Российские военные активизировались под Авдеевкой: потери противника резко увеличились
В Силах обороны констатировали увеличение количества атак со стороны оккупантов под Авдеевкой. Захватчики начали бросать на штурмы людей с уголовными судимостями.
Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун прокомментировал ситуацию под Авдеевкой. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что известно о потерях врага
Штупун сообщил об активизации оккупантов под Авдеевкой за прошедшие сутки.
Вчера (10 ноября – 24 Канал) враг активизировался на Авдеевском направлении. Кроме пехоты, применяет значительное количество бронетехники. Так, украинские защитники за прошлые сутки отбили 35 атак захватчиков в районах Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского, а также южнее Тоненького и восточнее Новокалинового,
– сказал полковник.
Спикер добавил, что оккупанты начали привлекать к штурмам подразделения, состоящие из зеков.
По его словам, общие потери российских захватчиков резко увеличились. По сравнению с прошлыми днями они выросли почти на 30%. Недавно страна-агрессорка потеряла под Авдеевкой 642 захватчика.
Штупун также сообщил, что в течение суток в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" оккупанты 58 раз атаковали позиции наших защитников. Вражеская артиллерия нанесла 20 авиационных ударов. Также россияне совершили более 1 000 артиллерийских обстрелов.
Что говорят эксперты о ситуации с Авдеевкой
- Недавно военный обозреватель Денис Попович в комментарии 24 Каналу предположил, что оккупанты хотят захватить Авдеевку, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров и заморозить развязанную Россией войну на выгодных для себя условиях.
- Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан не так давно заявил, что россиянам поставили политическую задачу по захвату Авдеевки, потому что у них в течение 2023 года не было успехов на поле боя. По мнению военного эксперта, захватчики попытаются разрушить этот населенный пункт.
- Как сообщалось ранее, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко указал на нехватку у оккупантов артиллерии и танков под Авдеевкой. Он предположил, что россияне изменят тактику: определятся с одним – двумя приоритетными направлениями и будут пытаться их прорвать.