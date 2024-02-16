Очереди увеличиваются все больше: в ГПСУ прокомментировали блокаду на границе с Польшей

По состоянию на 16 февраля блокирование украинско-польской границы продолжается. В ГПСУ объяснили детали хода блокады и рассказали сколько грузовиков сейчас стоят в очереди.

В частности известно, что сейчас польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Какова ситуация с очередями на границе с Польшей

Как сообщил представитель ГПСУ, сейчас в очередях в части пунктов пропуска украинско-польской границы стоят около 1,4 тысячи грузовиков.

Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг, Угринов,

– отметил Демченко.

Такую очередь фиксируют именно с польской стороны.

По словам представителя, больше всего транспортных средств наблюдают напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская. В то же время наименьшее количество грузовиков напротив пунктов Устилуг и Угринов.

Демченко также отметил, что сейчас украинские перевозчики ищут направления пересечения границы на тех пунктах, где это возможно.

Один это пункт пропуска Краковец, и по состоянию на утро сегодня там также есть очереди. Это 1,7 тысячи грузовиков, то есть самая большая очередь на всех направлениях на границе с Польшей,

– добавил он.

Кроме того, представитель ГПСУ отметил, что очереди увеличиваются все больше, а количество пересечения границы остается низкой.

Говорится, что значительное ухудшение фиксируют в направлении пункта Ягодин, где за последние сутки пересекло только 145 грузовиков в обоих направлениях. Такой показатель наблюдают несмотря на то, что в целом это направление может пропускать 1,2 – 1,4 тысячи грузовиков.

Но хуже ситуация по пункту Шегини, потому что за последние дни там только несколько десятков грузовиков пересекают границу за сутки,

– объяснил Демченко.

Польские фермеры блокируют пересечение границы: коротко