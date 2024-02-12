Хотим, чтобы им было "уютнее": Гуменюк рассказала о проблемах Черноморского флота России

12 февраля 2024, 11:04
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Украина систематически уничтожает Черноморский флот России. Чтобы спасти остатки своих кораблей, страна-агрессор перебазировала их в Новороссийск.

Однако там враг чувствует себя не очень свободно, сказала 24 Каналу пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. В тамошних бухтах не предусматривали базирование всего Черноморского флота, поэтому кораблям немного тесновато.

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"Чтобы им хоть как-то помочь, пытаемся регулярно уменьшать количество Черноморского флота. Чтобы они все же туда влезли", – иронизировала Гуменюк.

Обратите внимание! Экс-офицер ВМС Бельгии Фредерик Ван Локерен опубликовал инфографику потерь Черноморского флота России с начала полномасштабного вторжения. Так, речь идет об 11 уничтоженных или поврежденных кораблях.

Но ракетная опасность сохраняется

По словам Гуменюк, на данный момент в Черном море враг держит пять кораблей, из которых два надводных ракетоносителя.

Это два фрегата, снаряжение которых вместе может быть до 16 "Калибров". Поэтому уровень ракетной опасности чрезвычайно высок,
– подчеркнула Гуменюк.

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Ситуация в Черном море: последние новости

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Автор: Марія Куцова