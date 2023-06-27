Что будет с ЧВК "Вагнера": военный эксперт назвал возможный сценарий

После краткосрочного "марша справедливости" Евгения Пригожина интересна дальнейшая судьба его наемников. В частности, вагнеровцев могут распределить по регулярным частям российской армии.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, "повар Путина" не потеряет своего влияния даже при таких обстоятельствах.

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"Танки, бронемашины, артиллерию у них заберут, расформируют как организацию и личный состав отправят в те или иные регулярные части. Но это означает, что влияние Пригожина и "Вагнера" на российскую армию только усилится", – отметил Федоров.

Риторика Евгения Пригожина очень близка российской армии, а потому его идеи лягут в хорошую почву.

"Поход на Москву" Пригожина: основное

Ночью 24 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" по России в ответ на якобы ракетный удар со стороны минобороны накануне. Во время своего краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное – минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.

За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Однако после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин решил прекратить свой мятеж. Наемники развернули колонны и вернулись в полевые лагеря.

26 июня Евгений Пригожин после двухдневного молчания вышел на связь и решил объяснить, почему вагнеровцы устроили мятеж. По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование, поэтому было принято решение не допустить этого.

27 июня в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера". О приезде Пригожина было договорено ранее с Лукашенко.

Однако аналитики ISW считают, что Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко. Перебазирование в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

Вечером 26 июня кремлевский диктатор Владимир Путин предложил вагнеровцам вступить на службу в министерство обороны или "уйти в Беларусь". Уже сегодня, 27 июня, пропагандистские СМИ пишут, что "началась подготовка по передаче ЧВК "Вагнера" тяжелой военной техники в подразделения ВС РФ".