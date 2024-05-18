Периодически меняют тактику: воин рассказал о маневрах россиян во время штурмов
В районе обороны бригады "Рубеж" оккупанты не прекращают попыток захватить позиции украинских бойцов. Враг постоянно их штурмует и проводит разведку.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, отметив, что россияне проводят разведку позиций украинских защитников с помощью дронов Mavic, "Орлан" или Supercam. Оккупанты во время пехотных штурмов пытаются зайти малыми группами.
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"Противник пробует пройти между нашими боевыми порядками, выявить слабое место в нашей обороне, но все защитники бригады "Рубеж" и Сил обороны Украины в целом делают все возможное для того, чтобы не дать возможности противнику осуществить свои планы", – подчеркнул Кожубенко.
Враг меняет тактику
Захватчики постоянно проводят штурмы, но периодически меняют свою тактику. Нельзя сказать, что противник работает по определенному шаблону. Если у него не получилось захватить позиции одним способом, то он или делает другие маневры, или применяет комбинированно технику и пехоту.
Так, например, российская пехота может заезжать к позиции или высаживаться возле нее и заходить под прикрытием техники. Также оккупанты могут использовать FPV-дроны, дроны со сбросами, чтобы поддерживать свою пехоту.
Противник постоянно совершенствуется в этом плане, и поэтому никогда не знаешь, что от него ждать нового,
– сказал офицер секции планирования бригады "Рубеж".
Ситуация на фронте: новости
- Украинские военные усиливают оборонительные позиции и улучшают тактическое положение на некоторых направлениях.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг расширил зону боевых действий почти на 70 километров. Так оккупанты пытаются заставить украинскую армию задействовать дополнительное количество бригад из резерва. Основные усилия оккупанты сосредоточили на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска.
- Украинские защитники активно уничтожают оккупантов. В течение 16 мая они ликвидировали 1410 захватчиков. Также ВСУ уничтожили 18 российских танков, 14 боевых бронированных машин и 38 артсистем. Не стало у россиян 1 РСЗО, 2 средства ПВО и 2 самолетов.
- Кроме того, противник потерял 1 вертолет, 45 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 единиц спецтехники и 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн.