Какая диета уменьшает риск нарушения слуха у женщин

Ученые из США выяснили, как особенности питания влияют на дальнейшее развитие нарушений слуха у женщин.

Ученые исследовали образ жизни 70 тысяч женщин, а результаты опубликовали в журнале Journal of Nutrition. У женщин, которые употребляли больше овощей, фруктов и бобовых, реже развивались тугоухость и глухота.

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Ученые проанализировали состояние женщин, которые придерживались рациона, близкого к одной из трех популярных "здоровых" диет: средиземноморской диете AMED (Alternate Mediterranean diet), питанию для профилактики гипертонии DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) или рациону AHEI-2010 (Alternative Healthy Eating Index-2010), составленному с учетом влияния определенных продуктов на риск развития хронических заболеваний.

У тех женщин, чей рацион был близок к средиземноморской диете, риск развития средних или тяжелых форм нарушений слуха оказался в среднем на 30% ниже.

Ученые дополнительно исследовали группу из 33 тысяч участниц опросов, которые предоставили подробные данные о состоянии своего слуха. В этой группе эффективными оказались все три "здоровые" диеты.

Рационы диет включают большое количество овощей и фруктов, бобовые, цельнозерновые продукты и орехи.

Средиземноморская диета или DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension – эффективна при гипертонии. Она уменьшает риск развития депрессии, а также эстроген-независимых опухолей молочной железы.

К слову, многие люди часто неправильно ухаживают за ушными раковинами. К примеру, они используют ушные палочки из хлопка, которые могут ухудшить здоровье ушей.