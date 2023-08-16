Некоторые страны заинтересованы в заморозке войны, – Подоляк
С началом полномасштабного вторжения в Украину некоторые страны избрали для себя четкую позицию в поддержку нашего государства и мировой демократии. Однако не все так просто, ведь для каждой страны ее интересы стоят выше интересов любой другой.
Сейчас Украина стремится получить нравственную глобальную политику. Впрочем, это иллюзия, не будет никакой моральной политики, будут исключительно циничные интересы. Такое мнение в интервью 24 Канала выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Важно У Зеленского сказали, сколько денег тратит Россия на ракеты, которыми убивает украинцев
До начала полномасштабного вторжения Россия была очень важным членом международного экономического сообщества, потому что умела выстраивать многоцепочечные коррупционные связи в определенных глобальных отраслях. То есть, брала на себя огромное количество рисков, а иностранные граждане получали значительные коррупционные премии.
Поэтому Россия являлась важным элементом экономического, культурного, информационного и политического распределения.
Сегодня надо от этого отказаться, потому что это объективный исторический момент – когда Россия обнулила себя. Она показала всем, что не умеет играть по правилам. Если ты хочешь, чтобы правила все же сохранились, и стабильно прогнозируемо жить следующие 10 – 15 лет, то должен просто выгнать того, кто эти правила сломал,
– подчеркнул политик.
Кому выгодно сотрудничество с Россией
До сих пор многие привыкли, что получают от России достаточный доход "серого цвета" и лишить этого себя не могут. Поэтому ищут любые способы.
Оттуда и появляются эти разговоры, мол, давайте все-таки о чем-то с Россией договариваться, сделаем так, чтобы Россия не проиграла. Но наоборот, чтобы Россия постоянно была в замороженном конфликте, пояснил Подоляк.
Для России это гарантирует стабильность их политической системы, отсутствие трансформаций. Для Украины это гарантирует потерю государственности. Но для других стран замороженный конфликт будет означать главное – качественную коррупционную глобальную политику.
Вот когда нам говорят: "Давайте, мы там о чем-то договоримся с Россией". А мы смотрим, что на G20 Россию продолжают приглашать, это говорит о том, что определенные глобальные институты, определенные государства очень заинтересованы, чтобы это был замороженный конфликт. Но не потому, что нет решения в этом конфликте, а потому, что можно будет годами зарабатывать дополнительный "серый" доход лично для себя. А потом чувствовать себя эффектно,
– резюмировал советник главы ОПУ.
Кто до сих пор продолжает сотрудничество с Россией
- Неоднократно были зафиксированы длинные очереди на границе России и Казахстана. Из Казахстана туда фурами ввозились разнообразные товары. В частности, речь идет о военной технике. Министерство обороны Казахстана начало оправдываться и находить пути препятствия.
- По словам аналитиков, Россия и Китай сотрудничают в военной сфере. Почти вся российская техника содержит критические китайские компоненты и становится более совершенной. Там появляется все больше китайских альтернатив, которые Россия получает через "серые" рынки или другими коррумпированными путями.
- Также стало известно, что даже Европейский Союз прибегает к схемам закупки российской продукции. Речь идет о стали, в то же время Украина до сих пор не имеет возможности ее импортировать через заблокированные порты.