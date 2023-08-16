Некоторые страны заинтересованы в заморозке войны, – Подоляк

Сейчас Украина стремится получить нравственную глобальную политику. Впрочем, это иллюзия, не будет никакой моральной политики, будут исключительно циничные интересы. Такое мнение в интервью 24 Канала выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно У Зеленского сказали, сколько денег тратит Россия на ракеты, которыми убивает украинцев

До начала полномасштабного вторжения Россия была очень важным членом международного экономического сообщества, потому что умела выстраивать многоцепочечные коррупционные связи в определенных глобальных отраслях. То есть, брала на себя огромное количество рисков, а иностранные граждане получали значительные коррупционные премии.

Поэтому Россия являлась важным элементом экономического, культурного, информационного и политического распределения.

Сегодня надо от этого отказаться, потому что это объективный исторический момент – когда Россия обнулила себя. Она показала всем, что не умеет играть по правилам. Если ты хочешь, чтобы правила все же сохранились, и стабильно прогнозируемо жить следующие 10 – 15 лет, то должен просто выгнать того, кто эти правила сломал,

– подчеркнул политик.

Кому выгодно сотрудничество с Россией