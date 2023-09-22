Местных меньше, чем "туристов": как живет Мелитополь после псевдовыборов
Россияне завозят в оккупированный Мелитополь огромное количество так называемых "туристов". Потому что местные жители массово уезжают и не согласны сотрудничать с врагом.
Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, заметив, что после проведения псевдовыборов на оккупированной территории Запорожской области, россияне усиливают террор против гражданских.
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Дефицит людей
В настоящее время "туристы" обеспечивают работу правоохранительных и судебных фейковых структур. К примеру, на днях российские захватчики собираются полноценно открыть работу судов на оккупированном Запорожье. Однако у оккупантов дефицит судей, поэтому их пытаются завезти из России.
В Мелитополе сейчас больше вражеского населения, чем местного,
– отметил Федоров.
Россияне привозят на оккупированные территории даже строителей-таджиков для того, чтобы они работали, начиная от рытья окопов и продолжая делать ремонты.
Кто контролирует коллаборантов на оккупированных территориях: смотрите видео
Все под контролем ФСБ
Российские захватчики живут в параллельной реальности. После проведения фейковых выборов россияне пытаются усилить террор на украинцев, которые не соглашаются сотрудничать с врагом. Оккупанты после фиктивных выборов начали проводить проверки на многих предприятиях и отказавшихся получать российские паспорта забирают в плен, на допросы и силой заставляют брать паспорт страны-агрессора.
В Энергодаре на блокпостах массово останавливают людей и начинают проверять телефоны. В случае, если мессенджеры подвязаны под украинский номер, то заставляют сразу выходить из этих аккаунтов и заходить с российского,
– сказал городской голова Мелитополя.
Россияне уже собрали нелегальные городские советы. Теперь мы четко знаем имена и лица коллаборантов. В их отношении будут возбуждены уголовные дела.
"Россия не дает предателям больших полномочий. Все продолжает контролировать российское ФСБ. Кто является ширмой ФСБ в том или ином населенном пункте? В какие-то месяцы это были представители коллаборантов и предателей. Однако контроль за организацию "жизни гражданской" отвечает 5 управлению ФСБ", – добавил Федоров.
Ситуация в Запорожской области: последние новости
- Вооруженные Силы 19 сентября ликвидировали один из штабов оккупантов, расположенный на одном из промышленных предприятий Мелитополя. В городе прозвучало не менее 6 взрывов.
- Россия перебрасывает на Запорожское направление элитные десантно-штурмовые войска. Однако эти подразделения недоукомплектованы примерно на 30%.
- На Юге вокруг города Токмак россияне создают вторую линию обороны. На этом участке фронта 58-я общевоенная армия врага строит укрепления, дополнительные блокпосты, устанавливают противотанковые "ежи" и копают новые траншеи.