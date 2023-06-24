Городской голова Мелитополя озвучил потери оккупантов после многочисленных "хлопков" на Юге
В последние дни на Юге Украины активно цветет "хлопок". В результате ежедневных ударов "страдают" не только передовые позиции российских захватчиков, но и тыловые позиции окупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что на этой неделе взрывы были у временно оккупированных Мелитополи, Геническе и Бердянске.
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Последствия мощных "хлопков" на Юге
В результате "хлопка" в Геническе уничтожены три группировки россиян, которые были организованы на базах отдыха.
В семи километрах от Мелитополя располагалась одна из воинских частей оккупантов. 23 июня там прозвучало по меньшей мере 8 взрывов, благодаря которым часть российской армии не сможет воевать ни против Украины, ни за террориста Евгения Пригожина.
Федоров рассказал о потерях россиян на Юге Украины: смотрите видео
Братские могилы россиян
Оккупанты продолжают нести существенные потери на поле боя, об этом свидетельствует открытие новых военных госпиталей. Так, в поселке Чкалова и Веселые россияне захватили дежурные школы и детские сады, в них открывают госпитали для того, чтобы довозить туда раненых.
Российские захватчики перестали вывозить тела своих убитых солдат. Они их просто складывают в братские могилы.
"Вблизи Токмака одну такую организовали и туда массово сбрасывают тела своих "двухсотых". Они терпят колоссальные потери и об этом сообщают наши жители", – сказал Федоров.
Безумные потери российской армии
- За сутки 24 июня наши защитники ликвидировали 580 захватчиков так называемой "второй армии мира". Потери врага составляют 223 910 солдат.
- У порта в Мариуполе партизаны 23 июня нанесли удар по российским оккупантам. В результате "хлопка" удалось уничтожить четырех офицеров.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 1212 огневых задач. Таким образом, убитыми и ранеными оккупанты потеряли более трех рот.