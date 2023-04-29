Авиаэксперт сказал, могут ли Patriot сбивать российские ракеты Х-101 и Х-555

В воздушных силах ВСУ сообщили, что второй дивизион систем Patriot, переданный Украине союзниками, заступил на боевое дежурство. Он станет мощным усилением защиты украинских городов от российских ракетных атак.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. Он объяснил насколько эффективны западные системы Patriot против определенного вида российских ракет.

Подробнее Дорогие и эффективные: как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо

Романенко рассказал, что для ПВО Patriot российские ракеты Х-101 и Х-555 не являются сложной целью.

Как раз по этим ракетам Patriot лучше всего специализируется. Сбивает с наибольшей дальности подобные объекты, как только они обнаружены, если они идут на достаточной высоте, Patriot может получить за 160 километров,

– подчеркнул эксперт.

Patriot не оставит шансов вражеским ракетам

С другой стороны, сейчас россияне усовершенствовали навигационную аппаратуру и систему наведения этих ракет, а также используют оптический канал, который может обеспечить оптическую точность до 10 метров, отметил аналитик.

В связи с этим ракеты снижают высоту полета, идут используя рельеф местности, русла рек, овраги, скрываются за холмами.

Но, если Patriot уже увидел эту ракету, если он взял ее на сопровождение, то она уже никак не уйдет,

– резюмировал Романенко.

В Крыму очередной "хлопок": смотреть видео

Что известно о возможностях западного ПВО