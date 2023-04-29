Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко. Він пояснив наскільки ефективними є західні системи Patriot проти певного виду російських ракет.

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Романенко розповів, що для ППО Patriot російські ракети Х-101 та Х-555 не є складною ціллю.

Якраз по цих ракетах Patriot найкраще спеціалізується. Збиває з найбільшої дальності подібні об'єкти, як тільки вони виявлені, якщо вони йдуть на достатній висоті, Patriot може дістати за 160 кілометрів,

— підкреслив експерт.

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З іншого боку, зараз росіяни удосконалили навігаційну апаратуру та систему наведення цих ракет, також використовують оптичний канал, який може забезпечити оптичну точність до 10 метрів, зауважив аналітик.

У зв'язку з цим ракети знижують висоту польоту, йдуть, використовуючи рельєф місцевості, русла річок, яри, ховаються за пагорбами.

Але, якщо Patriot уже побачив цю ракету, якщо він взяв її на супровід, то вона вже жодним чином не втече,

– резюмував Романенко.

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