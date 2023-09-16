Уклонисты за границей: может ли Украина их экстрадировать

С начала полномасштабного вторжения выезд из Украины за границу запретили мужчинам от 18 до 60 лет. Несмотря на это, миллионы украинцев, в том числе военнообязанных, покинули наше государство.

Сейчас за пределами нашего государства уже находятся около 5 миллионов украинцев. Преимущественно это женщины, дети и пожилые люди, впрочем, за пределы Украины уехало и много мужчин, не имеющих на это законного права. Большинство из них нашли способ покинуть Украину под надуманными предлогами.

Важно Где могут и не могут служить ограниченно пригодные: отправляют ли их на фронт

Какие страны отказывают в экстрадиции и почему

После 24 февраля 2022 года большое количество украинских мужчин смогло уехать нелегально, часто с помощью взяток. Власти нашей страны помнят об уклонистах и ищут способы, чтобы вернуть их.

Недавно представитель президента в парламенте Федор Вениславский предложил начать процессОднако этот процесс является сложным и хлопотным. Для экстрадиции гражданина Украины с иностранной территории крайне важно зарегистрировать уголовное производство и установить личность подозреваемого в преступной деятельности. Для этого требуются конкретные доказательства нарушения, поэтому осуществляются проверки всех решений ВЛК.

Хотя процесс экстрадиции еще не начался, несколько стран уже отреагировали на предложение. Чехия, Венгрия, Австрия и Германия решительно заявили о своем отказе выдавать уклонистов из-за противоречий с внутренним законодательством.

Кроме того, Польша признала возможность экстрадиции, но только при строгом соблюдении всех правил экстрадиции. Это означает, что процесс затянется. Однако решительные заявления властей свидетельствуют об их намерениях пройти этот путь до конца.

Экстрадиция – это неотъемлемая составляющая международно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью, позволяющая передавать преступников из одного государства в другое. В случаях, когда лицо совершает уголовное правонарушение в одной стране, но находит убежище в другой, органы власти последней могут по запросу компетентных органов, уполномоченных международными соглашениями, принудительно репатриировать лицо в его родной стране.

Экстрадиция граждан Украины