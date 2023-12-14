До Перекопского перешейка за месяц: Черник назвал оружие, которое преломит ход войны

Силы обороны Украины всеми средствами пытаются остановить кровавую войну, начатую Россией. Однако пока недостаточно имеющегося производства оружия, чтобы изменить ход войны.

Военный эксперт Петр Черник назвал 24 Каналу комплекс, который помог бы переломить боевые действия. Для этого требуется 3 категории высококачественного вооружения.

Не упустите Не только F-16, – военный эксперт сказал, какое оружие может сломать ход войны

Первая категория

В первую очередь Силам обороны нужно большое количество хорошей авиации. 61 самолет F-16, которые должны передать Нидерланды и Дания, недостаточно.

Предположим, что 180 истребителей F-16 существенно помогли бы украинским воинам. Также было бы неплохо усилить их по меньшей мере двумя эскадрильями, то есть 24 самолетами, такими как:

шведскими JAS 39 Gripen;

французским Mirage 2000 или Dassault Rafale;

немецкими Panavia Tornado;

отличными Eurofighter Typhoon.

Тогда авиация будет работать в режиме перехвата управляемых ракет. Самолет JAS 39 Gripen с модернизированной ракетой "Метеор", которая является наиболее дальнобойной в западном мире, будет поражать цели на дистанции до 200 километров.

Три авиационные бригады по 40 машин в одной работают по стратегическим направлениям на линии разграничения и засыпают ее тяжелыми бомбами. Номенклатура очень огромна: GBU-10, GBU-12, GBU-24, GBU-31, GBU-38, GBU-39 – это классические бомбы с боевой частью от 230 килограммов до 1000 килограммов,

– подчеркнул Черник.

Вторая категория

Украине также необходимы дальнобойные ракеты. В частности, крылатая ракета "воздух – поверхность" AGM-158 JASSM с дальностью до 900 километров. Американцы имеют на вооружении более 5 тысяч такого вооружения.

AGM-158 JASSM может легко уничтожить Крымский мост, однако должен быть массированный пуск с 70 – 80 ракет. Поскольку 2 – 3 единицы ничего не решают и половину ракет собьют, потому что они дозвуковые (летят со скоростью 0,7 – 0,9 маха (1 мах – 1225 километров в час). Тогда Крым можно "завалить" за месяц – полтора.

Важна баллистическая ракета MGM-140 ATACMS, которых насчитывается на иностранных складах от 3 до 4 тысяч единиц разных модификаций.

Также пригодятся кассетные боеприпасы CBU-100. У них 600-граммовый субэлемент Mk 118, который своей 180-граммовой кумулятивной боевой частью пробивает до 190 миллиметров брони. При этом в США, по имеющейся информации, около 1 миллиона CBU-100, каждая из которых содержит 247 таких элементов.

Благодаря этому Силы обороны Украины смогут решить главную проблему – ликвидировать вражеских носителей тяжелых бомб ФАБ-250, ФАБ-500, УПАБ-1500, РБК-500.

В тандеме с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) запросто можно сбивать российские Су-35, Су-30 и даже вертолеты.

Третья категория

Украинским бойцам нужно много единиц станций качественной радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Поскольку существующие несколько систем не помогут Силам обороны побороть российских оккупантов.

Если бы авиация, ракеты и радиоэлектронная борьба заработали в комплексе, то выйти на Перекопский перешейок можно за месяц – полтора. Почему? На дальних расстояниях уничтожаем все, что касается логистики,

– подчеркнул Петр Черник.

Поскольку россияне возят технику, боеприпасы и другое оружие на 90% по железной дороге. Поэтому уничтожить вражеские эшелоны, железнодорожные узлы и электрические трансформаторные станции не составляет проблемы.

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