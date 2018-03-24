09:10
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, 23 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Какие доказательства нужны, чтобы доказать вину Савченко: мнение юриста

409 Читати новину українською
Пока для доказательства вины Савченко доказательств мало?
Пока для доказательства вины Савченко доказательств мало? / Громадске

Видео о переговорах Савченко по свержению конституционного строя достаточно для привлечения ее к ответственности и начала следствия. Но его недостаточно для обвинительного приговора.

Об этом сайту "24" рассказала юрист Анна Маляр.

Читайте также: Пожизненное заключение для Савченко: прокурор сообщил, что грозит нардепу

По ее словам, чтобы доказать вину Савченко, нужно провести экспертизы, допросить свидетелей. Надо выявить соучастников – не только Владимира Рубана и четырех человек, которые сотрудничали со спецслужбами.

Возникает вопрос: была ли Надежда Савченко абсолютно самостоятельной, или ее действия планомерно направлены кем-то. Тогда кем? Не были ли эти действия частью другой крупной спецоперации, комплекса преступлений? На все это должно дать ответ следствие,
– говорит Маляр.

Поэтому, замечает специалист, говорить о перспективе этого дела рано и сложно. Во-первых, той информации, которая есть, не хватает, чтобы точно сказать, будет или нет доказана вина Савченко. Во-вторых, есть является высокая степень недоверия и к правоохранителям, например ГПУ, и к самой Савченко.

Читайте также: Суд избрал Савченко меру пресечения

"Мы были неоднократно свидетелями показа правоохранителями видео в парламенте. А потом, как в случае с нардепом Игорем Мосийчуком, завершилось тем, что суд признал его сфальсифицированным. Была аудиозапись с экс-губернатором Одесской области Саакашвили. Затем производство против него остановили, и были приложены все усилий, чтобы Саакашвили не участвовал в расследовании этого дела в качестве подозреваемого ", – отмечает юрист.

Впрочем, замечает Анна Маляр есть надежда, что за такими громкими заявлениями ГПУ и таким громким задержанием Савченко, это дело не "сдуется" и будет доведено до логического завершения. То есть до приговора суда. Однако, по словам юриста, ГПУ инкриминирует Савченко ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Украинское законодательство позволяет назначать наказание, составляя санкции в этих нескольких статьях. Наибольшая степень лишения свободы – 15 лет. Хотя, замечает Маляр, неизвестно, готов ли суд рассматривать пожизненное заключение, так как нет жертв, а есть только подозрение в преступном сговоре и подготовке, которую надо доказать.

Читайте также: Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?

Напомним, Надежду Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота. 22 марта Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Решение поддержали 291 нардеп, 8 – против. Кроме этого, нардепы дали разрешение на задержание и арест нардепа. За задержание проголосовали 277 нардепов, а за арест – 268 парламентариев. Народного депутата Надежду Савченко задержали прямо в стенах украинского парламента. 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал в качестве меры пресечения для Савченко два месяца содержания под стражей.

Ранее 8 марта на контрольном пункте "Майорск" украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Как заявили правоохранители, Рубан вез все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке военного переворота и взяли под стражу на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Юрий Луценко Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Рада готовит жесткий ответ Польше на "антибандеровский закон", – Парубий
 5 февраля , 21:02
У МАУ появился новый для Украины тип воздушного судна
 19 февраля , 13:10
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук