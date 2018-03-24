Какие доказательства нужны, чтобы доказать вину Савченко: мнение юриста

Видео о переговорах Савченко по свержению конституционного строя достаточно для привлечения ее к ответственности и начала следствия. Но его недостаточно для обвинительного приговора.

Об этом сайту "24" рассказала юрист Анна Маляр.

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По ее словам, чтобы доказать вину Савченко, нужно провести экспертизы, допросить свидетелей. Надо выявить соучастников – не только Владимира Рубана и четырех человек, которые сотрудничали со спецслужбами.

Возникает вопрос: была ли Надежда Савченко абсолютно самостоятельной, или ее действия планомерно направлены кем-то. Тогда кем? Не были ли эти действия частью другой крупной спецоперации, комплекса преступлений? На все это должно дать ответ следствие,

– говорит Маляр.

Поэтому, замечает специалист, говорить о перспективе этого дела рано и сложно. Во-первых, той информации, которая есть, не хватает, чтобы точно сказать, будет или нет доказана вина Савченко. Во-вторых, есть является высокая степень недоверия и к правоохранителям, например ГПУ, и к самой Савченко.

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"Мы были неоднократно свидетелями показа правоохранителями видео в парламенте. А потом, как в случае с нардепом Игорем Мосийчуком, завершилось тем, что суд признал его сфальсифицированным. Была аудиозапись с экс-губернатором Одесской области Саакашвили. Затем производство против него остановили, и были приложены все усилий, чтобы Саакашвили не участвовал в расследовании этого дела в качестве подозреваемого ", – отмечает юрист.

Впрочем, замечает Анна Маляр есть надежда, что за такими громкими заявлениями ГПУ и таким громким задержанием Савченко, это дело не "сдуется" и будет доведено до логического завершения. То есть до приговора суда. Однако, по словам юриста, ГПУ инкриминирует Савченко ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Украинское законодательство позволяет назначать наказание, составляя санкции в этих нескольких статьях. Наибольшая степень лишения свободы – 15 лет. Хотя, замечает Маляр, неизвестно, готов ли суд рассматривать пожизненное заключение, так как нет жертв, а есть только подозрение в преступном сговоре и подготовке, которую надо доказать.

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Напомним, Надежду Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота. 22 марта Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Решение поддержали 291 нардеп, 8 – против. Кроме этого, нардепы дали разрешение на задержание и арест нардепа. За задержание проголосовали 277 нардепов, а за арест – 268 парламентариев. Народного депутата Надежду Савченко задержали прямо в стенах украинского парламента. 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал в качестве меры пресечения для Савченко два месяца содержания под стражей.

Ранее 8 марта на контрольном пункте "Майорск" украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Как заявили правоохранители, Рубан вез все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке военного переворота и взяли под стражу на 2 месяца.