Які докази потрібні, що довести вину Савченко: думка юриста

Відео про переговори Савченко щодо повалення конституційного ладу достатньо для притягнення її до відповідальності і початку слідства. Але його замало для обвинувального вироку.

Про це сайту "24" розповіла юрист Анна Маляр.

Читайте також: Довічне ув'язнення для Савченко: прокурор сповістив, що загрожує нардепу

За її словами, щоб довести провину Савченко, потрібно провести експертизи, допитати свідків. Треба виявити співучасників – не тільки Володимира Рубана і чотирьох осіб, які співпрацювали з спецслужбами.

Постає питання: чи була Надія Савченко абсолютно самостійною, чи її дії планомірно скеровані кимось. Тоді ким? Чи не були ці дії частиною іншої великої спецоперації, комплексу злочинів? На все це має дати відповідь слідство,

– говорить Маляр.

Тому, зауважує фахівець, говорити про перспективу цієї справи рано і складно. По-перше, тієї інформації, яка є, не вистачає, щоб точно сказати, буде чи ні доведена вина Савченко. По-друге, є високий ступінь недовіри і до правоохоронців, приміром ГПУ, і до самої Савченко.

Читайте також: Суд обрав Савченко запобіжний захід

"Ми були неодноразово свідками показу правоохоронцями відео в парламенті. А потім, як у випадку з нардепом Ігорем Мосійчуком, завершилося тим, що суд визнав його сфальшованим. Був аудіозапис із екс-губернатором Одещини Саакашвілі. Потім провадження проти нього зупинили, і було докладено всіх зусиль, щоб Саакашвілі не брав участі у розслідуванні цієї справи як підозрюваний", – зазначає юрист.

Втім, зауважує Анна Маляр, є надія, що за такими гучними заявами ГПУ і таким гучним затриманням Савченко, ця справа не "здується" і буде доведена до логічного завершення. Тобто до вироку суду. Водночас, за словами юриста, ГПУ інкримінує Савченко низку тяжких і особливо тяжких злочинів. Українське законодавство дозволяє призначати покарання, складаючи санкції в цих кількох статтях. Найбільша міра позбавлення волі – 15 років. Хоча, зауважує Маляр, невідомо, чи готовий суд розглядати довічне ув’язнення, так як немає жертв, а є тільки підозра в злочинній змові і підготовці, яку треба довести.

Читайте також: Савченко і держпереворот: реальна загроза чи спланована провокація?

Нагадаємо, Надію Савченко підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту. 22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. Рішення підтримали 291 нардеп, 8 – проти. Крім цього, нардепи дали дозвіл на затримання та арешт нардепа. За затримання проголосували 277 нардепів, а за арешт – 268 парламентарів. Народного депутата Надію Савченко затримали прямо у стінах українського парламенту. 23 березня Шевченківський районний суд міста Києва обрав в якості запобіжного заходу для Савченко два місяці утримання під вартою.



Раніше 8 березня на контрольному пункті "Майорськ" українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.