Какие санкции можно применить к России за блокаду Азовского моря: мнение эксперта

Санкции против России из-за задержки судов в Азовском море могут быть широкими – от запрета на любые формы сотрудничества с субъектами ЕС и США до блокирования счетов в иностранных банках, персональных санкций к руководителям портов. Это длительный процесс, но Россия будет нести убытки.

Об этом 24 каналу рассказал глава наблюдательного совета "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

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Как отмечает эксперт, во-первых, Украина должна разорвать все соглашения с РФ, касающиеся использования Азовского моря. Во-вторых, предложить нашим партнерам создать международное военно-морское соединение (Украина – Грузия, Украина – Румыния, Украина – Грузия – Румыния, возможно, с участием Турции) специального назначения (защита морской и прибрежной инфраструктуры).

Надо проработать с партнерами введение санкций против всех портов РФ в Черном и Азовском морях в связи с их участием в поставках товаров и войск в оккупированный Крым, а также в схемах обхода международных санкций в отношении Крыма. Пример санкций за аннексию Крыма четко показал действенность. Такой картой никто не будет пренебрегать,

– подчеркнул Андрей Клименко.

Эксперт отмечает, что российские порты на Азовском море – Ростов, Азов, Ейск, Таганрог – одно из главных направлений экспорта российского зерна, нефти, бензина, гранулированной серы. То есть с введением санкций у них будут очень большие убытки. Клименко подчеркивает: необходимо наложить санкции на Россию за трафик в оккупированный Крым.

В то же время, по словам специалиста, Россия может и в дальнейшем усиливать проверку судов, которые проходят по Керченскому проливу, и даже закрыть его вообще, хотя это и запрещено международными правилами.

Напомним, 8 июля береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко со своей стороны заявил, что Кремль на оккупированной ею территории увеличивает свое военное присутствие и из-за ее дерзких действий ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.



Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов России за блокаду Азовского моря. В то же время санкционная волна со стороны США в отношении страны-агрессора не уменьшается.