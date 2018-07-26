Які санкції можна застосувати до Росії через блокаду Азовського моря: думка експерта

Санкції проти Росії через затримку суден в Азовському морі можуть бути широкими – від заборони на будь-які форми співробітництва з суб’єктами ЄС та США до блокування рахунків в іноземних банках, персональних санкцій до керівників портів. Це тривалий процес, але Росія нестиме збитки.

Про це 24 каналу розповів голова спостережної ради "Майдан закордонних справ", експерт з питань Криму Андрій Клименко.

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Як зауважує експерт, по-перше, Україна повинна розірвати всі угоди з РФ, що стосуються використання Азовського моря. По-друге, запропонувати нашим партнерам створити міжнародне військово-морське з'єднання (Україна-Грузія, Україна-Румунія, Україна-Грузія-Румунія, можливо, за участю Туреччини) спеціального призначення (захист морської та прибережної інфраструктури).

Треба опрацювати з країнами-партнерами запровадження санкцій проти усіх портів РФ в Чорному та Азовському морях у зв'язку з їх участю в постачанні товарів та військ до окупованого Криму, а також в схемах обходу міжнародних санкцій щодо Криму. Приклад санкцій за анексію Криму чітко показав дієвість. Такою картою, ніхто не нехтуватиме,

– наголосив Андрій Клименко.

Експерт наголошує, що російські порти на Азовському морі – Ростов, Азов, Єйськ, Таганрог – один з головних напрямів експорту російського зерна, нафти, бензину, гранульованої сірки. Тобто із введенням санкцій у них будуть дуже великі збитки. Клименко підкреслює: необхідно накласти санкції на Росією за трафік до окупованого Криму.

Водночас, за словами фахівця, Росія може і надалі посилювати перевірку суден, що проходять Керченською протокою, і навіть закрити її взагалі, хоча це й заборонено міжнародними правилами.

Нагадаємо, 8 липня берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя. Президент України Петро Порошенко зі свого боку заявив, що Кремль на окупованій нею території збільшує свою військову присутність і завдяки її зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.



Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря. Водночас санкційна хвиля з боку США щодо країни-агресора не зменшується.