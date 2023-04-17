Ни на работу, ни на учебу не пойдешь: в ТЦК объяснили, когда нужен военный билет

В Украине продолжается военное положение. На сегодняшний день военный билет нужен во время принятия на работу или даже зачисления на обучение.

Отдельным случаем является женитьба. Об этом сообщил начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов.

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В каких случаях нужен военный билет

По словам Коновалова, принимать на работу или зачислять на учебу украинца можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Тоже самое касается и пересечения государственной границы – необходимо предъявить военно-учетный документ.

Относительно женитьбы Коновалов объяснил, что человек подает в ЗАГС документы, а позже ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод.

Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление от гражданина в ЗАГС принимают,

– рассказал эксперт.

Относительно лечения в законодательстве нет никаких ограничений.

Кроме этого, есть определенные категории граждан, желающих получить госуслуги. Так, призывникам нужно показать удостоверение о приписке к призывному участку, военнообязанным – военный билет или временное удостоверение, а резервистам – военный билет.

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