Каким будет фронт ближайшие месяцы: прогноз от Черника

Последние несколько месяцев на фронте ничего не меняется. В настоящее время – фаза стратегической рутины. Враг сделал вывод, что он не может ликвидировать украинскую государственность.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что в исторической перспективе противник уже не сможет этого вообще. Все потому, что это была главная цель войны России против Украины.

Смотрите также Россия может начать новое наступление под Харьковом: в СМИ назвали вероятную дату, в ВСУ говорят этот бред

"Следовательно, ставит перед собой задачу минимум. Задача минимум не изменилась – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", – сказал Черник.

Дедлайны для врага

Первый временный показатель для оккупантов был до 14 декабря 2023 года – до разговора Владимира Путина с народом. Однако им этого не удалось. Теперь для захватчиков есть второй временной показатель – до его самоназначения на посту президента.

Удастся ли – покажет время. Вот под таким углом, под такой призмой, каждый день смотрим на фронт. На мой взгляд, еще какое-то время, возможно, месяца, в стратегическом смысле изменений там не будет,

– убежден военный эксперт.

Полковник запаса ВСУ добавил, что пока не может увидеть другую логику, кроме рутины, до самопереназначения Путина. Ведь именно с этого момента Россия может ввести тотальную мобилизацию.

"После этой точки может произойти "вставай, страна огромная". Это может быть и тотальная большая совокупная мобилизация. И, возможно, она отразится на наших союзниках в части этого количественно-качественного оружия", – сказал Петр Черник.

Ситуация на фронте