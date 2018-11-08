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      Каким состоянием обладает одиозный кандидат в Верховный суд: громкие детали

      Что это было? 44 Читати новину українською

      О кандидатах в Верховный суд в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал гость студии – руководитель проекта PROSUD Екатерина Бутко.

      – В начале августа 2018 года Высшая квалификационная комиссия объявила вторую волну отбора в Верховный суд. На этот раз кандидаты будут бороться за 78 мест. Всего в Верховный суд пошли 576 кандидатов.
      верховний суд
      Кандидаты в Верховный суд

      Фамилии этих людей для украинцев не новы, ведь 180 них – аутсайдеры прошлого отбора. В частности, есть и кандидаты, которые вылетели еще на этапе, когда нужно было показывать свои знания или у которых были проблемы с добропорядочностью, а таких аж 34. Самая распространенная причина – ложное декларирование, сокрытие своих доходов.

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      – Известно судьей является Мальвина Данилова – это экс-судья Высшего хозяйственного суда. Она стала известна после того, как в прессе появилась информация, что ее дом ограбили и похитили оттуда 500 тысяч долларов. Однако при небольшом анализе ее декларации было обнаружено, что дом и эта большая сумма незадекларированы.

      данилова
      Мальвина Данилова

      – Я с коллегами ездили в этот дом. Известно, что владельцем этого дома является ее гражданский муж, который, к слову, тоже не был указан в декларации. По его словам, отношения у них с женой не лучшие, чтобы декларировать. Но мы не поверили в это. Более того, мы обнаружили, что ее муж также был экс-главой судебной администрации, а также он был помощником одиозного Андрея Портнова.

      данилова
      Дом экс–судьи

      данилова
      Дом Даниловой

      – Данилова родом из Харькова, а там у нее две квартиры, одна из которых на 180 квадратных метров, а другая больше 300 квадратных метров. Ее сын в 18 лет начал заниматься активно бизнесом и строить карьеру, однако, корпоративные права в отношении этого экс-судья не задекларировала.

      Теги: Новости Украины Деньги Коррупция Судьи Честь и НЕчесть Новости Харькова Верховный суд Украины Что это было?
      Источник: 24 канал
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