Закон о мобилизации: кто может быть освобожден от службы из-за болезней нервной системы
Источник:Приказ Минобороны
Недавно в Украине вступил в силу многострадальный закон о мобилизации. Согласно этому закону, военно-врачебные комиссии будут оценивать состояние здоровья военнообязанных по новому перечню болезней.
В соответствии с приказом, освободить от мобилизации могут лиц с определенными болезнями нервной системы. Заметим, что по словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, заключение ВВК действительно в течение 5 лет, потом нужно прийти на повторный осмотр.
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С какими болезнями нервной системы не мобилизуют
Какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации:
Воспалительные болезни центральной нервной системы. Все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс, если они быстро прогрессируют.
Эпилепсия. При наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.
Болезни периферической нервной системы. Если быстро или медленно прогрессируют и характеризуются значительными нарушениями функций. Сюда входят системные атрофии, экстрапирамидные и дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие.
Как проходит мобилизация в Украине: последние новости
С 18 мая в Украине мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы: удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что согласно новому закону о мобилизации, даже те, кто после 2022 года были признаны непригодными и сняты с учета, должны пройти ВВК заново.
Новый закон также обязывает работодателей содействовать проведению мобилизации. Они должны не только вручать повестки работникам, но и доставлять их в ТЦК, если это будет необходимо.