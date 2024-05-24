Відповідно до наказу, звільнити від мобілізації можуть осіб із певними хворобами нервової системи. Зауважимо, що за словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, висновок ВЛК дійсний протягом 5 років, потім потрібно прийти на повторний огляд.

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Які хвороби нервової системи звільняють від мобілізації:

Хвороби периферичної нервової системи. Якщо швидко або повільно прогресують та характеризуються значними порушеннями функцій. Сюди входять системні атрофії, екстрапірамідні та дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші.

Запальні хвороби центральної нервової системи. Всі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес, якщо вони швидко прогресують.

З 18 травня в Україні чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі відповідні військово-облікові документи: посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін зазначив, що згідно з новим законом про мобілізацію, навіть ті, хто після 2022 року були визнані непридатними і зняті з обліку, повинні пройти ВЛК заново.