В соответствии с приказом, освободить от мобилизации могут лиц с определенными болезнями нервной системы. Заметим, что по словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, заключение ВВК действительно в течение 5 лет, потом нужно прийти на повторный осмотр.

Смотрите также Приложение Резерв+ от Минобороны: как работает, кому надо обновить данные и будут ли повестки

Какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации:

Болезни периферической нервной системы. Если быстро или медленно прогрессируют и характеризуются значительными нарушениями функций. Сюда входят системные атрофии, экстрапирамидные и дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие.

Воспалительные болезни центральной нервной системы. Все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс, если они быстро прогрессируют.

С 18 мая в Украине мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы: удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что согласно новому закону о мобилизации, даже те, кто после 2022 года были признаны непригодными и сняты с учета, должны пройти ВВК заново.