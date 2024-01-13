Какими могут быть российские ракетные атаки зимой: оперативная сводка от Свитана

Утром 13 января россияне совершили очередную ракетную атаку по Украине. Юрий Игнат отметил, что враг применил много средств разных типов.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал особенности очередной российской ракетной атаки.

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Ракетная атака по Украине

Военный эксперт рассказал, что было 40 аэроцилей. Летело практически все: "Шахеды", баллистики "Кинжалы", Х-59, Х-31, "Искандер", Х-101, Х-555. Однако, кроме систем ПВО, есть еще системы РЭБ, которые отвели часть ракет. Нет смысла тратить на них противоракет, если цель отводят и она падает в поле.

По словам Свитана, это была такая средняя интенсивность атака – 40 аэроцилей, из которых 8 сбили, а 20 отвели от цели. Это тоже неплохой показатель.

Средней интенсивности – это самый оптимальный для россиян вариант и они это понимают,

– сообщил военный эксперт.

К большой атаке более 100 ракет – надо готовиться более месяца. Именно поэтому вряд ли они так часто будут повторять. А такие атаки средней интенсивности в 30 – 40 ракет могут готовить примерно за 5 – 7 дней. Именно с такой интенсивностью россияне могут бить весь зимний период.

Пожар в Санкт-Петербурге

В российском Санкт-Петербурге 13 января произошло масштабный пожар на складе интернет-магазина Wildberries. Ей присвоен максимальный – 5 уровень сложности.

Роман Свитан допустил, если пожар произошел зимой, значит кто-то решил "погреться". При этом неважно кто: наша какая-то ДРГ, или местные партизаны, или какие-то местные бездомные, которым холодно на улице. Возгорание достаточно серьезное, однако вряд ли это военный объект.

Однако именно такое недовольство может уже быть внутри России и выливаться в поджоги гражданских объектов,

– предположил военный эксперт.

"Скорее всего, эта волна демонстрации такого недовольства будет в России нарастать. А там есть почему гореть", – добавил Свитан.

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