В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав особливості чергової російської ракетної атаки.

Важливо Росія витратила кілька сотень мільйонів доларів на повітряну атаку України

Ракетна атака по Україні

Військовий експерт розповів, що було 40 аероцілей. Летіло практично все: "Шахеди", балістики "Кинджали", Х-59, Х-31, "Іскандер", Х-101, Х-555. Проте, крім систем ППО, є ще системи РЕБ, які відвели частину ракет. Немає сенсу витрачати на них протиракету, якщо ціль відводять й вона падає в полі.

За словами Світана, це була така середньої інтенсивності атака – 40 аероцілей, з яких 8 збили, а 20 відвели від цілі. Це також непоганий показник.

Середньої інтенсивності – це найоптимальніший для росіян варіант й вони це розуміють,

– повідомив військовий експерт.

До великої атаки в понад 100 ракет – треба готуватися понад місяць. Саме тому навряд чи вони її так часто будуть повторювати. А отакі атаки середньої інтенсивності у 30 – 40 ракет – можуть готувати приблизно за 5 – 7 днів. Саме з такою інтенсивністю росіяни можуть бити весь зимовий період.

Пожежа у Санкт-Петербурзі

У російському Санкт-Петербурзі 13 січня сталася масштабна пожежа на складі інтернет-магазину Wildberries. Їй присвоєно максимальний – 5 рівень складності.

Роман Світан припустив, якщо пожежа трапилася взимку, отже хтось вирішив "погрітися". При цьому неважливо хто: чи наша якась ДРГ, чи місцеві партизани, чи якісь місцеві безхатьки, яким холодно на вулиці. Займання доволі серйозне, проте навряд чи це військовий об'єкт.

Проте саме таке невдоволення може вже бути в середині Росії й виливатися в підпали цивільних об'єктів,

– припустив військовий експерт.

"Скоріш за все, що ця хвиля демонстрації такого невдоволення буде в Росії наростати. А там є чому горіти", – додав Світан.

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